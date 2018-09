Emmy: premian a cuatro actores afrodescendientes

En una premiación que inicia liderada por la serie Juego de Tronos y Saturday night live (ambas con siete galardones técnicos), los Emmy han premiado por primera vez en su historia a cuatro actores afrodescendientes. Uno de esos galardones cayó en manos de la actriz Samira Wiley, quien fue una de las estrellas de las primeras temporadas de Orange Is The New Black(Netflix) y que ahora fue reconocida como la mejor intérprete invitada en la serie dramática El cuento de la criada (Hulu).

Por su lado, Ron Cephas Jones fue el mejor actor invitado por This Is Us en la categoría drama. En el guion, interpreta al padre del protagonista, que intenta volver a construir un vínculo, tras una vida inmersa en las drogas. Al ser consultado sobre su personaje, dudó que una historia así haya podido ser transmitida en la televisión del pasado.

“No en esta encarnación... No es que la audiencia no estuviera lista para eso. Pero tal vez los ejecutivos, o las personas que tienen algo que decir en la escritura, probablemente no habrían estado preparados para este tipo de cosas. Pero ahora lo somos. Estamos avanzando y avanzando”, declaró.

En la categoría comedia, Tiffany Haddish ganó su primer Emmy por su trabajo presentando Saturday Night Live (NBC) y Katt Williams fue el mejor actor invitado por Atlanta (FX).

Desde que se anunciaron los Emmy, se habló de que se tratarían de las nominaciones más inclusivas y que así la televisión se alejaba de las polémicas de la Academia en sus nominaciones a los Óscar. Según Deadline, en esta edición compiten 36 actores LGTB, también artistas de orígenes étnicos. En el 2017 la cifra quedó en 27.

Además, se espera una sorpresa este lunes, en pos de la igualdad de género. Aunque, el primer paso lo dio este fin de semana Shauna Duggins de Glow, quien se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar un Premio Emmy Creativo a Mejor Coordinación de Acrobacias para una serie.

Emmys póstumos para Anthony Bourdain

Parts Unknown, el documental que se transmitía por la CNN y que dirigía el fallecido chef Anthony Bourdain, obtuvo seis premios Emmy. El episodio de ‘Lagos’, ‘Seattle’ y del sur de Italia, recibieron los premios a mejor edición y mezcla de sonido, respectivamente. La versión web, Explore Part Unknown, también ganó como mejor corto.

En tanto, obtuvo un premio personal, como mejor serie informativa y guion. “Tony fue nominado muchas veces”, dijo la productora Lydia Tenaglia al aceptar el galardón. “Él que siempre lo había codiciado, así que con tremendo sabor agridulce lo acepto en su nombre... su escritura siempre fue ferozmente inteligente, muy real, sin tonterías”.❧

claves