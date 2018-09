Mac Miller, ex de Ariana Grande, falleció por sobredosis [FOTOS y VIDEOS]

Mac Miller, expareja de Ariana Grande, falleció a los 26 años de edad. Según el portal especializado TMZ, la causa habría sido una sobredosis. Por ahora las investigaciones siguen su curso en Estados Unidos. “Mac fue encontrado el viernes al mediodía en un dormitorio en su casa de San Fernando Valley, EE.UU., y fue declarado muerto en la escena”, se lee en el portal de TMZ sobre la muerte del rapero.

En mayo último Ariana Grande y Mac Miller finalizaron su romance de dos años. La pareja estaba muy enamorada e incluso hizo un video que fue todo un éxito en YouTube.

"The Way" fue lanzado en marzo del 2013 y mostró imágenes de los jóvenes enamorados. Actualmente el trabajo cuenta con 343.692.779 visualizaciones en YouTube.

La ruptura entre Ariana Grande y Mac Miller estuvo marcada por la controversia, debido a que Miller había protagonizado varios episodios con las autoridades por abuso de drogas.

Después de un accidente automovilístico en el que el joven había abandonado la escena y huido de las autoridades, la cantante escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Por favor, cuídate".

Algunos seguidores de Mac Miller acusaron a Ariana Grande de provocar los problemas en su conducta del rapero, pero ella se defendió en Twitter.

"No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga", afirmó Ariana Grande en aquel momento.

¿Quién es Mac Miller, expareja de Ariana grande?

Malcolm James McCormick nació el 19 de enero de 1992, en Pittsburgh, Pensilvania. Era hijo de Karen Meyers, una fotógrafa, y Mark McCormick, un arquitecto. Su padre es cristiano y su madre es judía. Miller fue criado como un judío y tuvo un Bar Mitzvah. Creció en el Breeze Point de Pittsburgh.​

Mac Miller decidió centrarse en su carrera como rapero de hip hop y dejar de lado los estudios. Aunque no se lo tomaba muy seriamente, más tarde señaló: “Tengo serias verdades acerca de ello, y cambió mi vida completamente… yo solía hacer deporte, jugaba a todos los deportes, e iba a todas las fiestas de la preparatoria, pero una vez me enteré que el hip hop es casi como un trabajo, y a partir de entonces, me lo tomé mucho más en serio y no he parado desde que cumplí 15 años”.

Uno de sus videos más exitoso fue "Best Day Ever":

Mac Miller hizo dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram en referencia a la entrevista que le había hecho New York Mag. “Tuve una conversación con Craig Jenkins para New York Mag sobre Natación, entre otras cosas. Enlace en bio”, comentó. Además, hace 15 horas colgó algunos videos en sus historias de Instagram.