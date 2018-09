¿César Távara se disculpó con Yahaira Plascencia?

Para no creerlo. César Távara dejó asombrado a más de uno al ofrecer disculpas a Yahaira Plascencia, luego de publicar un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

El primo de 'La Foquita' decidió primero hacer un meaculpa por todos los comentarios que dijo en el pasado que dejaron mal parada a la 'Reina del Totó'.

Después reveló que volverá a trabajar con Yahaira Plascencia, puesto que se encuentra negociando para que brinde un show en el local de su empresa el "Búnker Vip".

“Queremos hacer de conocimiento público que se está cerrando una negociación con Yahaira Plasencia y Orquesta, motivo por el cual hago un ‘mea culpa’ y brindo las disculpas del caso por el exceso que se cometió de manera pública con Yahaira Plasencia generado por malos entendidos y con malas intenciones que no se supieron manejar de manera interna y que, a partir de la fecha, quedan en el pasado”, se lee en la imagen que publicó César Távara en Instagram.

"Nuestro compromiso es brindar shows de calidad y todos los artistas que nos acompañan en este proyecto siempre serán bienvenidos", se ve al final del mensaje de César Távara, esto confirmaría que ambos ya hicieron las paces.

Sin embargo, el primo de 'La Foquita' no pensó que le lloverían varios comentarios negativos en sus redes sociales después de su decisión.

"Hay no te me caíste", "Asuuu que feooo, estoy segura que ella te obligó hacer lo que estas haciendo... y prepárate por que aparte que se pondrá toda una diva, te va dejar mal por q ella no aprende de sus errores al contrario esta peor...", "Este comunicado fue unas de las condiciones para cerrar contrato?? Su modo operandis! Consejo hubieras cerrado negociación con Daniela Darcourt", estos y más comentarios se aprecian.

Sus seguidores en Instagram le sugirieron contratar a la salsera Daniela Darcourt, al considerar que canta mejor que Yahaira Plascencia, y sería capaz de llenar el "Búnker Vip".