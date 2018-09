Kim Kardashian sufrió terrible lesión por tomarse muchos 'selfies' [VIDEO]

Sufre lesión por tomarse selfies. La popular esposa de Kanye West y socialité, Kim Kardashia, ha hecho una revelación que ha preocupado a sus seguidores. Ella contó a través del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ que, debido a que se toma demasiados selfies para subirlos luego a Instagram, su mano se ha visto afectada hasta el punto en que debe usar una muñequera ortopédica para que las lesiones no sean más graves.

En el último avance de ‘Keeping Up with the Kardashians’ se le ve a Kim Kardashian sentada hablando con su madre Kris Jenner y su hermana Khloe Kardashian sobre la lesión que le detectó recientemente su médico de cabecera. Entonces se oye cómo la esposa de Kanye West dice: “¡Ay! Me duele la mano”.

“El médico me ha dicho que sujete el móvil solo de esta manera”, comenta Kim Kardashian. Tras indicar el gesto a su hermana, añade: “Se me ha olvidado la muñequera ortopédica”. Es entonces cuando su madre, preocupada, interviene: “¿qué médico?”. Mientras, Kim pide ayuda a una asistente de producción para sacar “falsos” selfies y darle así un descanso a sus manos.

Detrás de las cámaras Kris Jenner le pidió a su hija que guardara reposo para evitar que se convierta en una lesión fuerte. “Esto va a proteger su manos sin perder un momento de acción en redes”. Antes de irse, añadió: “Espero que te sientas mejor, jovencita. Nadie te quiere fuera de escena”.

Kim Kardashian tiene en Instagram 116 millones de seguidores por lo que de manera constante sube fotos y videos de lo que hace diariamente. Sin embargo, una asistente le debe ayudar a tomarse fotos si es que quiere subir alguna a sus red social.