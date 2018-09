Madre de Paulina Rubio arremetió contra Thalía por su viral 'Me oyen, me escuchan'

No se guardó nada y habló sobre la artista. Thalía se encuentra en la cima de la popularidad luego de que el mundo entero goce del famoso 'Thalía Challenge' así como la misma canción del reto viral que fue subido a YouTube. Ante esta situación, la primera actriz mexicana, Susana Dosamantes, madre de la también cantante Paulina Rubio, no pudo evitar referirse a este fenómeno que se vive en redes sociales y habló contra la intérprete del 'Me oyen, me escuchan'.

La progenitora de Paulina Rubio fue directa y expresó en señal abierta lo que piensa del trabajo que está realizando Thalía en redes sociales.

"Ella (Paulina Rubio) no lo necesita. Ella está muy ocupada haciendo su disco y haciendo sus rollos, y cada quien tiene su forma de matar moscas y formas de entretenerse", expresó Susana Dosamantes con respecto a la pregunta sobre el reciente reto viral de la pareja de Tommy Mottola.

Además, Susana Dosamantes explicó que Paulina Rubio está tiempo completo enfrascada en sus proyectos profesionales y cuidando de sus retoños por lo que no le dedica mucho tiempo a redes sociales, caso contrario a Thalía.

"No solo ellas (Paulina y Thalía), las peleas eran entre todas. Son cosas de niñas. Ellas tienen miles de anécdotas juntas. Las veces que han coincidido se han saludado y todo perfecto", explicó la madre de Paulina Rubio con referencia al pasado de ambas cantantes.

Como se recuerda, Thalía y Paulina Rubio tuvieron sus discrepancias desde que ambas mexicanas estuvieron en la agrupación infantil 'Timbiriche', pero Susasna Dosamantes fue la encargada de aclarar ciertos rumores en torno a ellas.

Susana Dosamantes dio la entrevista para Dominio Radio Monterey y fue publicada en la cuenta de Twitter por el usuario @rogerzaga. ¿Cuál será la reacción de Thalía y sus fans al conocer las declaraciones de la madre de Paulina Rubio?