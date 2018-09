Hermana de Miley Cyrus terminó con su novio por un meme [FOTOS]

No soportó las críticas y terminó con su pareja. De formar la pareja adolescente perfecta, Noah Cyrus y Lil Xan convirtieron su linda historia de amor en una pesadilla, pues ambos la pasan mal después de finalizar su romance de manera pública y de la peor forma.

A diferencia de otra pareja de famosos, Lil Xan y la hermana de la cantante estadounidense Miley Cyrus no mandaron un comunicado para confirmar el fin de su relación, pero en distintos portales de noticias se reveló que el motivo de la ruptura habría sido causado por un meme compartido en Instagram y rumores de infidelidades.

Noah Cyrus y Lil Xan hicieron noticia el último martes, luego de que el rapero comenzó publicó en sus historias de Instagram una serie de videos en los que además de confirmar la ruptura, se mostró muy afectado. “Duele mucho cuando crees que conoces a alguien y descubres que solo te están utilizando”, expresó el joven, desencadenando que varios cibernautas especulen sobre el término de la relación.

No todo quedó allí. Todo empeoró cuando Lil Xan compartió un desagradable video en el que hacía ‘pis’ sobre la placa de su single ‘Betrayed’ (traicionado).

Debido a las publicaciones de Lil que dejaron a entrever que Noah le fue infiel, la hermana menor de Miley Cyrus recibió duras críticas en Instagram, por lo que no dudó en aclarar la situación.

¿Qué hizo? Noah Cyrus, de 18 años, subió una captura de un meme que ella le envió a Lil Xan y que supuestamente fue el motivo de la ruptura. En la imagen aparece un hombre muy musculado con la cara del cantante Charlie Puth. La joven explicó que por esa foto, el rapero de 21 años creyó que ella le fue infiel.

o..okay. @ookayx Una publicación compartida de NC (@noahcyrus) el 2 Sep, 2018 a las 12:01 PDT

Lil Xan breaking up with Noah Cyrus bc of a Charlie Puth meme is 2018 at its peak pic.twitter.com/cjqChvoiks — Girl Fieri (@girrl_fieri) 3 de septiembre de 2018

Como no fue suficiente su descargo, la intérprete de “Make me cry” volvió a utilizar su cuenta de Instagram pero esta vez para iniciar un video en directo y manifestar entre lágrimas lo dolida que estaba porque la estaban juzgando en las redes. También dijo que no sabía qué ocurría y que se dio cuenta de que Lil la había terminado después de que su mamá la llamó para preguntarle: "¿qué había pasado?". Sus declaraciones generó que su ahora exnovio vuelva a referirse al tema.

Cyrus, de 18 años, se grabó videos llorando desconsolada, diciendo que Lil Xan mostró una foto de Noah abrazando por el cuello a un chico y señaló que esa era la verdadera razón por la que está seguro de que la cantante le fue infiel. “Si piensan que un meme fue el motivo de mi ruptura con Noah... eso es chistoso", explicó. "Terminé con ella por esta foto. Si tu eres mi chica, no debes tocar así a ningún otro hombre", continuó el rapero.

Los dimes y diretes continuaron. Sin el ánimo de defenderse y más bien con el objetivo de echarle la culpa a él del fin de su romance, Noah Cyrus también dejó entrever que Diego Leanos (nombre real de Lil Xan) fue quien falló. “La verdad es que no le he visto en una semana. Siempre que intentábamos quedar, salía algo. Luego vi la foto de una chica en sus historias a las dos de la mañana. Cuando hicimos una videollamada vi que llevaba un ‘chupetón’ y me aseguró que solo era un moretón, así que decidí darle el beneficio de la duda”, reveló la artista estadounidense.

Noah Cyrus y Lil Xan tuvieron un romance fugaz pero intenso. Y fue a través de Instagram donde también confirmaron su noviazgo, el 30 de junio pasado. Desde entonces se mostraron muy unidos y no dejaron de compartir momentos juntos. Incluso acudieron juntos a la reciente gala de los Video Music Awards juntos, pero la historia dio un giro de 180 grados en tiempo récord.