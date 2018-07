Will Smith confiesa quién es su futbolista favorito y genera debate [VIDEO]

Will Smith llegó a Rusia para ser uno de los artistas que cantará en la esperada ceremonia final de la Copa del Mundo y a su llegada a la conferencia de prensa derrochó alegría y buena vibra a los presentes. Asimismo, hizo reír a carcajadas a los periodistas por su sentido del humor.

Durante la rueda de prensa previo a la final de Rusia 2018, el actor estadounidense se atrevió a responder a la pregunta de ¿quién es su futbolista favorito? Smith terminó revelando el jugador con quién simpatiza más, le parece "genial" y admira más desde pequeño.

Will dijo tener una excelente relación con Neymar tras ser consultado sobre lo que opinaba del desempeño del brasileño en el Mundial y reveló que Pelé fue su futbolista favorito desde niño.

"He pasado mucho tiempo en Brasil, y me encanta el equipo brasileño. Tengo una relación muy interesante con Neymar. Literalmente hemos estado en la misma ciudad e intentado reunirnos literalmente 10 veces para conocernos y ahora es una broma, nos enviamos mensajes de texto, hablamos y cosas por el estilo, pero sabes que es uno de mis favoritos, y cuando yo era pequeño, todo era Pelé (...) Tengo un poco de un punto débil en mi corazón para el equipo brasileño", indicó.

Al escuchar de esta respuesta, los hombres de prensa se animaron a preguntar por Cristiano Ronaldo, quien acaba de firmar un contrato por 130 millones de euros con el equipo italiano Juventus, a lo que respondió que le parece "genial", resaltando una vez más que su corazón esta con la selección de Brasil.

LA FINAL DE RUSIA 2018

Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi alcanzaron el éxito con su tema "Live It Up", himno oficial de Rusia 2018. Actualmente el videoclip mundialista supera los 93 millones de reproducciones.