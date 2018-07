Leslie Shaw preocupa a fans al someterse a dolorosa cirugía [VIDEO]

Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores al someterse a una riesgosa operación cerca del rostro. ¿El motivo? La cantante contó a través de Instagram que desde hace algunos años sufría mucho al cantar, debido a un ganglio que se inflamaba cada vez que se resfriaba o viajaba a lugares de altura.

"Bueno, he estado perdida todo el día porque quiero contarles que el día de hoy me sometí a una cirugía. Me extirparon un ganglio. En verdad lo tengo hace tiempo, se me hinchaba y me dolía cuando me resfriaba. Cuando iba a cantar a sitios de altura… Estaba aquí abajo y decidí quitármelo", reveló la cantante en Instagram.

La cantante confesó que pensaba que sería una cirugía leve por lo que optó por la anestesia local en vez de la general, sin embargo, pasó un doloroso momento al sentir como realizaban la cirugía en su propio cuello.

"Dije anestesia local, pero fue una experiencia rara porque sentir que me abrían el cuello, sentía toda la sangre, pero pasó y ya estoy bien", continuó la artista.

"Siento que me han agarrado el músculo para sacar el ganglio, mientras estaba despierta. Me duele un poco para abrir la boca y la lengua, pero estoy bien", agregó Leslie.