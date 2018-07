Actor de Luisito Rey y su polémica opinión sobre Luis Miguel [VIDEO]

Óscar Jaenada, actor que interpreta al malvado Luisito Rey en la popular ficción de la biografía de Luis Miguel realizó candentes revelaciones en una entrevista, donde también confiesa el lado negativo de su personaje.

En esta primer conversación por la prensa luego de interpretar al odiado padre del Sol de México se animó a brindar su polémica opinión sobre lo que realmente piensa del cantante como persona.

"Yo desde el primer día dejé claro que entraba en el proyecto por el personaje de Luis Rey. De Luis Miguel solo conozco dos canciones y ni me las sé, simplemente las he escuchado (...) Entiendo que me vinculen un poco a Luis Miguel… Pero a mí, ni fu ni fa", comentó en la entrevista ofrecida para la revista estadounidense 'Esquire'.

Asimismo, confesó que cuando aceptó el papel para la serie de Netflix y Telemundo y empezó a descubrir realmente cómo era la realación de Luis Miguel y Luisito Rey le causó gran impacto.

"Vi un par de historias de su biografía que me parecieron muy de película, casi difíciles de creer. Eso es lo que me gusta: dar sentido a todo eso", agregó.

A diferencia de sus compañeros de elenco que se han declarado fans de 'Luis Mi', Jaenada prefirió la sinceridad para que no lo incluyan a este grupo.

LUISITO REY EN EL CONCIERTO DE LUIS MIGUEL

Óscar Jaenada publicó a través de su cuenta oficial en Instagram un corto video en el que se ve junto al actor de Tito, primo de Luis Rey en la ficción de Netflix y Telemundo durante el concierto que ofreció 'Micky'.

"Aquí viendo lo que hemos hecho", escribió como leyenda el actor sobre el espectáculo donde se muestra con una cara sobria. Esta publicación a pocas horas de ser compartida suma más de 77 mil Me Gusta y Corazones, además de comentarios graciosos de los usuarios.

Este domingo se estrenará el capítulo final de "Luis Miguel, la serie"