Festival Techno traerá lo mejor de los '90 [VIDEO]

Luego del éxito de su primera edición realizada el pasado marzo con Le Click, Ice Mc, Taleesa, Anita Doth y Randy Bush de 2 Unlimited, ha llegado el momento de anunciar la II Festival de Techno denominado "Yo Amo Los 90". De esta forma el público peruano podrá disfrutar de los éxitos que estuvieron de moda en décadas pasadas y que causaron furor en las discotecas y radios locales.

El espectáculo ofrecerá la oportunidad de escuchar clásicos como 'Everybody' de DJ BoBo, 'Call me' de Le Click, 'Mallorca' de Loft, 'Another Night' de Real McCoy, 'Moskau' de Dschinghis Khan y muchos más. La cita es el sábado 1 de setiembre en el anfiteatro del parque de la Exposición con las presentaciones de DJ BoBo, Le Click, Loft, Real McCoy y Dschinghis Khan.

Como se conoce, Peter René Cipriano Baumann, conocido como DJ BoBo, es un exitoso músico de Europop y Eurodance suizo. Ha vendido más de 14 millones de discos en todo el mundo y ganado 11 World Music Awards.

El evento se realiza a pedido del público, sobre todo los amantes de la música techno que solicitó a la productora volver a traer a sus ídolos de la música techno. Según las expectativas de los organizadores del show, se espera más de cuatro mil personas en el anfiteatro para disfrutar de "Yo amor los 90". Cabe mencionar que las entradas ya están a la venta en los módulos de Tu Entrada.