Brad Pitt y Angelina Jolie compartirán custodia de sus hijos

Luego de dos años de una dura batalla legal, Brad Pitt consiguió que un juez determinara que la custodia de sus hijos la podrá compartir con Angelina Jolie por lo que ahora deberá mudarse a Londres. A pesar de ser una muy buena noticia para el actor, deberá, obligatoriamente, pasar una prueba final: estará con ellos tan solo cuatro horas y con una terapeuta de testigo. No obstante, en caso de que todo vaya bien, el actor podrá llevarse a su hijos a Los Ángeles, lugar donde rodará su próximo proyecto laboral Érase una vez en Hollywood con Leonardo DiCaprio, los últimos diez días de julio.

Cabe mencionar que su hijo mayor, Maddox de 16 años, queda fuera del acuerdo por su edad. Es así que el a diferencia de sus menores hermanos Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) y los mellizos Vivienne y Knox (9), Madoxx podrá elegir a su voluntad con quién desea vivir. Por lo pronto Pitt ya puede ejercer libremente sus funciones de padre.

PUEDES VER Brad Pitt y Jennifer Aniston, la verdad de su fotografía juntos

Todo parece indicar que por el momento, el actor lleva una vida saludable luego de que se hiciera público que el alcohol fue uno de los motivos por los que se originó su divorcio con Angelina Jolie. Incluso, cuando se conoció su separación, el actor estuvo investigado por presuntos abusos a sus hijos. Sin embargo todo ese caso quedó archivado y hoy es parte del pasado.En tanto Angelina actualmente se encuentra rodando la segunda parte de la película Maléfica.

Pese a que el juez ha dictado sentencia, la actriz parece que aún sigue en guerra con su ex pareja, pues ella desea qye Shiloh y Knox aparezcan en Maléfica 2, cinta que actualmente rueda en Londres, pero a Brad no le gusta la idea por lo que no ha firmado los permisos correspondientes.

Como se conoce, el divorcio de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido uno de los más polémicos de la industria del cine, pero ahora Pitt puede estar tranquilo.