Angelique Boyer cumple 30 años y Sebastian Rulli le dedica romántico mensaje

El actor argentino Sebastián Rulli le dedicó este miércoles 4 de julio un extenso mensaje a la actriz Angelique Boyer, nacida en Francia, por su cumpleaños número 30.

A través de Instagram, Sebastián Rulli una vez más le declaró su amor a Angelique Boyer, con quien tiene una sólida relación aunque sin planes de matrimonio.

En el mensaje que compartió en las redes sociales, el actor hace alusión a las cualidades de la protagonista de la telenovela “Teresa”. “Mi Amor hacia ti va más allá de cualquier palabra, porque es algo que no se puede tocar. Hoy, el día de tu cumpleaños quiero desearte el mejor de los días, porque eres la mujer más buena, hermosa, etc, etc... que conozco y eres lo mejor que me ha pasado”, expresó el intérprete en Instagram.

Rulli también agradeció al Todopoderoso por haberla conocido. “No hay dudas, eres una de mis razones de ser y le agradezco a la vida y a Dios que nos haya cruzado”, añadió.

El actor de 42 años deseó todo lo mejor a la actriz que trabajó en producciones como “Rebelde”, “Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana” y “Abismo de pasión”.

“Hoy comienzas una nueva vuelta al sol, vas por otra primavera, por muchos días para demostrar que donde hay luz no existen sombras. Que sigas soñando en grande y haciendo realidad todo eso. Cree en todo lo que te propongas. Con todo mi amor te deseo feliz cumpleaños Mi Cielo... Mi Amor!! @angeliqueboyer #felizcumpleaños #happybirthday #sueñabonito #teamo”, finalizó en Instagram.

Junto a su extenso mensaje de amor, Sebastián Rulli compartió una sensual fotografía en bikini de Monique Paulette Boyer Rousseau (su verdadero nombre).