¿Issabela Camil compartió foto de la época en que era novia de Luis Miguel?

Esta semana durante la emisión del capítulo 11 de Luis Miguel: La Serie, se vio el inicio de la relación entre el personaje de Erica (interpretado por Camila Sodi) y Luis Miguel (Diego Boneta), quienes se conocen desde la infancia y que se enamoran en la adolescencia, llegando a consolidarlo todo varios años después cuando ella termina su amorío con Fede, hijo de un expresidente mexicano.

La relación no se dio debido a que mientras “El Sol” estaba enfocado en su carrera, ella vivía su romance con Fede. En la vida real se sabe que la verdadera Erica es la actriz Issabela Camil, con quien Luis Miguel mantuvo un romance que duró siete años pero que terminó debido a la apretada agenda del cantante que por entonces estaba en la cima de su carrera.

Issabela Camil (Erika Ellice Sotres Starra, su verdadero nombre de cuna) está casada con el actor y productor Sergio Mayer desde 2009 y aunque se ha negado a hablar sobre su romance con Luis Miguel con la prensa, a partir del estreno de la serie, el martes colgó una foto de cuando era más joven en sus historias de Instagram a la que tituló 'Erica', nombre de su personaje en la serie.

Cabe resaltar que Issabela Camil dijo hace muy poco que prefiere no ventilar los detalles del romance que tuvo con Luis Miguel. “Tengo mucho qué decir, pero prefiero que lo hagan otros, no veo sentido a sentarme y contar sobre ese pasado que fue entre dos personas”, afirmó la actriz hace unos meses, quien también describió su relación como un amor sincero, fresco y apasionado. "Pero ahora no hay otro amor en mi vida mas que mi esposo", advirtió.