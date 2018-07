Salsero César Vega se retracta tras comentario a la comunidad LGBT

En la semana de conmemoraciones por el Día del Orgullo Gay, el cantante peruano César Vega emitió un comentario que no cayó para nada bien en la comunidad LGBT, por lo que se ganó cientos de críticas en las redes sociales.

César Vega, conocido popularmente como el 'Sonerito de Huacho', el último fin de semana afirmó, en su cuenta de Instagram, que respeta a los gays, "pero no apoyaría verlos besándose en la calle y que mis hijos tengan que ver eso". Ante la ola de cuestionamientos, el salsero borró de inmediato su publicación.

"Que se casen, que hagan lo que quieran a vista y paciencia de adultos, pero no de niños, por favor. No quiero que me malinterpreten pero es mi forma de pensar y espero que se me respete también", fue el comentario con el que encendió la polémica.

Al parecer César Vega quiso empezar la semana de la mejor manera y publicó en su Instagram un extenso mensaje para pedir disculpas por sus aseveraciones.

“Quiero pedir disculpas a las personas que no entendieron mi mensaje ya que cometí un error al solo dirigirme a la comunidad gay y no dirigirme en general hacia todas las personas", manifestó el lunes mediante su cuenta de Instagram.

César Vega negó que sea homofóbico y señaló que incluso "defendería a cualquier persona que esta siendo discriminada". "Si hay personas que no piensan igual que yo las respetaré siempre, al fin y al cabo cada quien es feliz con su verdad. Y no se preocupen que yo comprendo que hablar de un tema tan polémico en estos tiempos tiene sus riesgos y sus malinterpretaciones" , agregó el intérprete de temas como 'Ya no creo en ti' y 'Soy un hombre casado’.



El salsero terminó su mensaje en Instagram parafraseando a Eminem : "A mí no me importa si eres negro, blanco, gay, heterosexual, rico o pobre. Si eres amable conmigo, ten por seguro que yo también lo seré contigo".