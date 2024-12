La icónica canción ‘Last Christmas’ de George Michael, lanzada en 1984 por Wham!, ha sido un éxito atemporal. Aunque originalmente no alcanzó el número uno en las listas de éxitos, ha perdurado a lo largo de los años y se ha convertido en uno de los villancicos más populares y escuchados cada temporada navideña. La canción ha sido versionada por diversos artistas y sigue siendo una de las favoritas en las celebraciones de Navidad. Su mezcla de melodía pegajosa, letra nostálgica y la voz característica de George Michael ha hecho que continúe siendo una parte esencial de la música navideña moderna.

Con más de 500 versiones adaptadas, 'Last Christmas' sigue siendo un elemento esencial en las listas de reproducción navideñas. Este año, su legado se celebra con el lanzamiento de un EP que incluye una interpretación inédita de George Michael y el documental 'Last Christmas: Unwrapped', el cual narra la historia detrás de este éxito inesperado.

Last Christmas fue escrita por George Michael, quien en ese entonces formaba parte de Wham!, el dúo que había alcanzado la fama mundial con su éxito Wake Me Up Before You Go-Go. Foto: Sky News

Un éxito inesperado y el nacimiento de un clásico navideño

'Last Christmas' fue creada en una tarde tranquila, cuando George Michael, mientras su compañero Andrew Ridgeley veía un partido de fútbol, comenzó a experimentar con melodías. En poco tiempo, Michael presentó una maqueta que dejó a Ridgeley impresionado. “Dios mío, eso es. Él sabía que lo había clavado, era una genialidad brillante”, recuerda Ridgeley sobre ese momento. A pesar de su éxito, la canción no logró el número uno en las listas debido a la competencia de 'Do They Know It's Christmas?' de Band Aid, un proyecto que reunió a grandes estrellas de la época.

Un legado que ha perdurado a varias generaciones

George Michael no solo renunció a la gloria que podría haber obtenido con 'Last Christmas', sino que también donó las regalías de la canción a un fondo de ayuda para las víctimas de la hambruna en Etiopía. Este gesto fue calificado de “asombroso” por Bob Geldof, líder de Band Aid. A lo largo de los años, la canción ha sido reconocida por su temática universal de desamor, lo que ha permitido que continúe siendo relevante y apreciada por nuevas generaciones.

La influencia de Last Christmas en la cultura popular

A pesar de la disolución de Wham! en 1986, 'Last Christmas' ha mantenido su relevancia. George Michael, conocido por su amor a la Navidad, organizaba reuniones anuales con amigos, donde la canción siempre ocupaba un lugar especial. Su muerte el 25 de diciembre de 2016 dejó una profunda huella en su círculo cercano, pero su legado musical sigue vivo. “Cuando suena en los pubs en Navidad, todo el mundo empieza a besarse, a bailar, a sonreír y a pasarlo bien. Es especial”, afirma Sam Smith, lo que refleja el impacto emocional que la canción genera cada año.

'Last Christmas', número 1 por primera vez en 2023

En 2023, 'Last Christmas' alcanzó por primera vez el número uno en las listas de éxitos, convirtiéndose en la canción que más tiempo tardó en lograr esa posición. Actualmente, es la más reproducida en Spotify en el Reino Unido y se encuentra entre las cuatro más escuchadas a nivel global. Cada año, nuevas versiones y parodias surgen, lo que mantiene viva la esencia de esta obra maestra navideña.

Una canción que nunca pasa de moda

Hoy en día, "Last Christmas" sigue siendo uno de los temas más escuchados durante la Navidad en todo el mundo. En plataformas como Spotify, YouTube y otros servicios de streaming, la canción es una de las más reproducidas cada año. Su popularidad no muestra signos de disminuir, ya que cada Navidad ocupa un lugar especial en las listas de reproducción de todos los fanáticos de la música navideña.

Por todo lo mencionado, "Last Christmas" no solo es un villancico, sino una pieza musical que ha logrado mantenerse vigente a través de los años, abrazando la nostalgia, el amor y las emociones que la Navidad siempre trae consigo.