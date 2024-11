En plena pandemia, en 2021, en medio de videos virales en TikTok, un saludo contagiante seguido de una letra alegre y optimista irrumpió para dar nacimiento a la dominicana Lisette Eduardo como influencer. Desde entonces 'Chiky BomBon', como ella misma se bautizó, ha sabido pisar fuerte y mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento, donde, señala, estudia cada día para crecer artísticamente.

"!Buenas, buenas!", es el saludo que sigue siendo usado por millones de personas en el mundo. "Hoy amanecimos rica sabrosa, deliciosa" es parte de la letra que Chiky BomBom convirtió en su himno y que nació en uno de los momentos más críticos de su vida voz a raíz de una depresión que le sobrevino cuando el padre de su hijo fue a parar a prisión. Sintiéndose sola y sin recursos pasó por su mente la terrible idea del suicidio. "Yo no tenía trabajó, pasé hambre", dijo la popular dominicana de 36 años sobre esa triste etapa de su vida.

En tiempos de redes sociales, el '!Buenas, buenas!' es considerado un grito de empoderamiento y ella señala estar agradecida con lo que le está dando Dios. Su más reciente reto es seguir formándose como conductora y este 21 de noviembre, junto a otras figuras, estará en la conducción de la cuarta temporada de 'Ojos de mujer' por E! Entertainment, promocionado como un talk show para promover debates sobre temas de actualidad desde la óptica de mujeres exitosas sin censura con el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y la sonoridad. Conversamos con la dominicana a través de un Zoom desde Miami, Estados Unidos, país donde radica desde que tenía 8 años.

¿Cómo nació el '!Buenas, buenas!?

Atravesaba una fuerte depresión y ahí sale el 'Buenas buenas' como un grito de libertad, de amor, de ternura, de pasión, como que ya se acabó el sufrimiento, se acabó la oscuridad. Me dije voy a salir de este closet y eso es el 'Buenas buenas'. Con esa canción me liberé de lo triste, de lo malo y lo recuerdo siempre tanto así que lo tengo acá tatuado (nos muestra su antebrazo derecho).

Has dicho que tu objetivo es levantar al caído. ¿Quién te sostuvo a ti cuando pensabas que tu vida estaba en el hoyo?

Papá Dios. A mi siempre me sostiene Dios y me da fuerzas para poder ayudar a otros, incluso, yo necesitando ayuda. También cuento con una madre y un equipo espectacular, aunque yo soy un poco terca y quiero tener el control de todo. A veces necesitando ayuda no me dejo ayudar, pero estoy trabajando en ello.

¿Y has dudado de tu fe?

Claro, siempre, es normal.

Eres un fenómeno en las redes sociales (su TikTok supera los 11 millones de seguidores). Hoy en día no todo es bueno ni cierto en las redes.

Pienso que muchas cosas son mentiras, muchos mensajes. Hay que tener mucha responsabilidad, muchos te pueden escuchar o leer en las redes sociales teniendo su vida en un momento oscuro. Creo que es una responsabilidad de cada ser humano lo que va a consumir. Es como cuando comes comida, te dicen que no comas grasa porque la grasa te hará daño. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Tienes que tener cuidado con lo que consumes. A veces es bueno ponerse a dieta de las redes sociales. Yo soy una tipa que consume contenido que me va a nutrir, yo le doy comida a mi cerebro. Yo como influencer, sabiendo la responsabilidad que tengo en las redes sociales, soy muy cuidadosa con lo que hago y digo. Yo no me vendo ni por views, ni por números, ni por dinero. No me vendo por nada. Estos son mis ideales. Así mi mamá me crío y aparte de que tengo un hijo. Lo que tu haces en las redes sociales, se queda en las redes sociales, pero algunos artistas piensan distinto.

¿Y de qué te interesa hablar en esta etapa de tu vida?

De todos los temas habidos y por haber. En 'Ojos de mujer' lo hacemos desde el amor, el respeto y la aceptación, con humildad para tocar todo tipo de temas. Esta temporada viene más fuerte que nunca porque se tocan temas muy cotidianos y temas que están pasando en la actualidad y que probablemente muchas de esas personas que tendrán la oportunidad de vernos se van a sentir identificados. Uno de ellos es el empoderamiento.

Cuarta temporada se inicia el 21 de noviembre por E! Entertainment.Foto: difusión

¿Cuál es tu rol en el programa?

Tenemos la oportunidad de ser la voz de las que no la tienen. Tenemos la oportunidad, también, de educar a las mujeres. Podemos empoderarnos, pero correctamente porque acá no estamos en competencia ni con hombres ni con nadie. Esta es una competencia con nosotras mismas para así abrirles las puertas a otras mujeres que probablemente no han tenido esa bendición, esa posibilidad.

Estás de conductora, has grabado canciones con Thalia y J. Balvin. ¿Qué otras cosas quieres hacer en el mundo del entretenimiento?

Me quiero convertir, no, me voy a convertir en la Oprah (Wnfrey) de Latinoamérica.

Soñar en grande es importante.

Muy importante es soñar en grande, pero aunque tú sueñes en grande no te puedes quedar acostado haciendo legaña, tienes que levantarte a lograrlo porque papa Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. No puedo acostarme y decir soñé y me va caer el sueño del cielo, no. Tú tienes que hacer diligencia y provocar las bendiciones. Todos los días es una lucha constante para subir cada vez más escalones, porque es un reto conmigo misma.

¿Sientes el peso de la fama?

Mi amor, yo creo que estoy jorobada de tanto peso que siento, pero !me encanta!, !me encanta! porque lo hago con una pasión que no te imaginas. Me encuentro con personas que me dicen: 'me has cambiado la vida'. Y ante eso, a veces, no sé cómo actuar, me da como un tanto de penita. Yo soy la voz del pueblo y mi rol en este mundo es darle voz especialmente a esas mujeres que no se atreven a salir del cascarón, no se atreven a soltar sus alas por miedo al qué dirán, por miedo a lo que le han dicho por sus traumas y no, eso es mentira del diablo.

¿Has sentido que te han querido callar?

Si, pero conmigo nadie puede, solo Dios.