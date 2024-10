La última edición de Viña del Mar generó un sinsabor entre los peruanos por la derrota de Lita Pezo y Ruby Palomino en el festival chileno. Aquel entonces, miles de cibernautas pidieron a los artistas no ir más al evento, sin embargo, presentarse ante el ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara es, para muchos, un sueño por cumplir. Y así lo es para la cantante Cint G.



Cint G desea representar a Perú en Viña del Mar 2025



En entrevista con La República, la sucesora de Tongo reveló que volvió a postular al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y espera que el jurado pueda elegir la canción que mandó. A diferencia de la edición 2014, Cint G asegura que, esta vez, eligió mejor la categoría en la que piensa participar.



Cint G ha postulado a la categoría internacional (como Susan Ochoa y Lita Pezo) y ya no en la categoría folclórica. “Me equivoqué. Esta vez vamos a probar suerte y esperemos que no me roben la gaviota. Vamos con todo”, expresó.



Al ser consultada sobre si tiene chances de ganar en el festival chileno, la intérprete de ‘Y que soporte’ y ‘Borrarte’ respondió: “Creo que tengo todo para representar bien al Perú en Viña del Mar, desde presencia artística, performance, canción y talento. Además, siempre traigo las novedades, así como también mi papito me inculcó”.

¿Qué tema desea cantar Cint G en Viña del Mar 2025?



En caso sea seleccionada para representar a Perú en Viña del Mar 2025, Cint G cantará ante miles de personas su tema ‘Yo no como paloma’, que fue producido por ella en colaboración de su pareja, Bizarrap de los Andes, y de Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. La canción estará disponible para el público general desde este domingo 3 de noviembre.



“‘Yo no como paloma’ habla acerca de la discriminación y de la igualdad, porque, a veces, los extranjeros le dicen ‘peruanito, come paloma’. A mí me pasó en un viaje que tuve, un extranjero me preguntó: ‘¿eres peruana y tú comes paloma?’’. Me quedé en shock. Mediante esta historia personal, he creado esta nueva canción”, sostuvo la cantante que promueve la chicha pop y que también se ha sumado a la moda de los pódcast.

Cint G dará a conocer su tema 'Yo no como paloma' este domingo 3 de noviembre. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Cint G se suma a campaña solidaria



Al igual que Cint G, muchos artistas se han sumado a la campaña ‘Días Que No Vuelven’, iniciativa que busca educar a la sociedad sobre cuáles son los derechos que tienen los peruanos como usuarios de servicios de salud públicos y privados, y los mecanismos que pueden activar para hacer valer sus derechos.



La sucesora de Tongo contó que ella vivió de cerca el tema del cáncer debido a que la enfermedad atacó a su padre. “A veces uno lo toma con la seriedad que debería ser, hasta que te toca. Es algo muy doloroso y un proceso muy largo. No solo cambia tu vida, sino también es un tema de salud mental porque para el familiar que no pasa por eso, es muy difícil asumir. Y, para mí, es muy importante fomentar la prevención”, agregó.



En tanto, Gianina Orellana, presidenta y fundadora de ‘Por Un Perú Sin Cáncer’, menciona: "'Días que no vuelven' muestra las dificultades y trabas que los pacientes oncológicos deben enfrentar en los establecimientos de salud para poder recibir atención y tratamiento oportuno, lo cual muchas veces no ocurre y brinda información sobre cómo los pacientes y/o sus familiares pueden hacer valer sus derechos".