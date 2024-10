Mario Cortijo, el actor que da vida a Deyvis Orosco en la serie biográfica 'Tu nombre y el mío' sorprendió a sus seguidores al bailar cumbia. El actor peruano recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve disfrutando de la música al ritmo de 'Ojitos Hechiceros', mientras bailaba en los camerinos de grabación.

Este momento espontáneo ha generado reacciones entre sus seguidores, algunos elogiando sus pasos, mientras que otros lo vacilaron comparándolo con el icónico Chacalón, el popular cantante peruano de chicha.

Mario Cortijo bailó al ritmo de la cumbia peruana

En el video publicado en Instagram, Mario Cortijo demostró que lleva la cumbia en las venas. Con el mensaje "Un verdadero peruano baila su rica cumbia", el actor compartió con sus seguidores su alegría y destreza en el baile. Al ritmo de ‘Ojitos Hechiceros’, una canción emblemática del repertorio de Deyvis Orosco, el actor no solo interpreta a la perfección a su personaje en la serie, sino que también se luce bailando en los camerinos de grabación.

Con una sonrisa en el rostro y una actitud despreocupada, el actor mostró sus mejores pasos, captando la atención de sus seguidores nacionales e internacionales, quienes también aseguraron que les encanta la cumbia peruana.

¿Cómo reaccionaron los fans del actor por su baile?

Las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores de Mario Cortijo en Instagram se mostraron impresionados por su carisma y entusiasmo para el baile, dejando una lluvia de comentarios, tanto de admiración como de broma. "Pareces Chacalón (risas), pero me encanta tu actuación", selle en los comentarios, mientras que otros lo vacilaron diciendo: "Como bailarín, eres excelente actor" o "Este no es peruano", siempre en un tono divertido.

Sin embargo, más allá de las bromas, muchos de sus seguidores elogiaron su actitud desenfadada y lo felicitaron por su papel en la serie ‘Tu nombre y el mío’, dirigida por Michelle Alexander, bajo la dirección Del Barrio Producciones y América TV.

Comentario sobre el baile de Mario Cortijo. Foto: Instagram/mario_cortijo

¿Quién es Mario Cortijo?

Mario Cortijo es un actor peruano que ha ganado reconocimiento en la televisión local por su participación en diversas producciones. Nacido en Lima, actualmente tiene 29 años y es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, con una especialización en comunicación audiovisual. Desde muy joven mostró interés por la actuación, iniciándose en el mundo del teatro a los 16 años con la obra 'Notre Dame en París'.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Su primera aparición en la televisión peruana fue en la miniserie 'Solamente milagros', transmitida por América TV. Sin embargo, su popularidad creció cuando formó parte de la serie juvenil 'Cumbia pop' y, más adelante, en la exitosa producción 'De vuelta al barrio', donde interpretó a Julito Ganoza, el hijo menor de Malena Ugarte, papel que lo hizo muy conocido entre el público.

Además de su trabajo en la actuación, Mario Cortijo ha incursionado en la conducción de programas educativos como ‘Mundo matemático’ y 'Nadie nos para' en Canal IPe, demostrando su versatilidad como comunicador.