Arturo 'Zambo' Cavero: Gracias a la tecnología cantará en espectáculo músico teatral

'Amor de marinera' contará la historia de amor de Alejandro (Alejandro Corcuera) y Mónica (Dayanne Aguero), dos jóvenes que se conocen en una fiesta criolla y surge una fuerte atracción. Él buscará conquistar el corazón de su amada a través de lo que más ama, la marinera norteña. Sin embargo, al no tener tanta técnica como Rodrigo (Miguel Angel Aguirre) campeón y exitoso chalán, deberá vencer su timidez y mostrar su pasión por el baile. Con la dirección y producción de Hugo Romero y Juan Carlos Ruiz, respectivamente, la obra teatral musical regresará, gracias a la tecnología, a Arturo 'Zambo' Cavero, al lado de veinte bailarines en escena, todos campeones nacionales y mundiales. Romero, pentacampeon y campeón laureado de marinera dio algunos detalles sobre la puesta.

¿Cómo nace Amor de marinera?

​Cuando puse mi academia me preocupé porque comencé a ver que los bailarines se preocupaban cada vez menos de expresar la marinera, de sentir​la, de bailar​la como se tiene que bailar. Con sus características naturales, elegancia, alegría, coquetería, picardía, jarana, salero, las mujeres sensualidad y los hombres caballerosidad, se convirtió y hasta ahorita se ve en los concursos se preocupan más por el lado técnico​, el lado físico que por el lado artístico, el lado tradicional de la marinera, el baile criollo, de pareja, el enamoramiento, seducción espontáneo y bonito. La idea nace para salvar esa situación​. En Amor de Marinera van a encontrar esas características​. Hice el piloto en 2017​. Luego me junté con Juan Carlos Rui​z (también campeón de marinera​) y estamos haciendo algo que nunca el público peruano ha visto​: un espectáculo de teatro musical de marinera en una puesta en escena con tecnología de primer ​y​ siempre cuidando el verdadero mensaje de la marinera.

¿Y cómo así se decide por la presencia de Arturo ‘Zambo’ Cavero?

De chiquito cuando escuchaba ​'Contigo Perú​' se me llenaban los ojos de lágrimas, la identidad que uno debe sentir como peruano, ese orgullo que uno siente de tener una riqueza cultural tan fantástica me hizo pensar que no hay intérprete más emblemático que Arturo ​'Zambo​' Cavero. Yo particularmente cuando lo escuch​o se me llenan los ojos de lágrimas, se me pone la piel de gallina​. He escuchado diez mil veces esta canción y ​no deja de emocionarme. Juan Carlos y yo quisimos que al final sea una inyección patriótica al cien por ciento y que el Perú se enamore de sus costumbres, de lo que tiene.​ Creo que 'Contigo Perú​' es un tema emblemático que te hace sentir orgulloso de ser peruano y al finalizar el espectáculo Amor de Marinera hay un final de fiesta muy patriótico . Y obviamente no puede dejar de sonar esa canción, es que es imposible.

Historia músico teatral cuenta con la participación de ganadores de marinera. Foto: difusión

¿Cuál crees que es su legado y qué se debe hacer para que se mantenga?

No sé si la gente logra entender la capacidad de interpretación que tenía el ​'Zambo​' Cavero​. Los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos​ que es una cultura envidiable en el mundo. Lamentablemente no tenemos esa inyección hacia el mundo como lo ha hecho México que tiene un folclor increíble, pero nosotros no nos quedamos atrás, es más creo que estamos por encima y necesitamos como así en su momento lo hizo Gastón Acurio con la gastronomía, también nosotros en la parte folclórica ​hacer lo propio. Escuchar al ​'Zambo​' Cavero te inspira y creo que eso es algo que me ha marcado​. Creo que 'Amor de Marinera​' va a hacer lo mismo con muchas personas.

​La tecnología permitirá mostrar al 'Zambo' Cavero cantar al lado del elenco. ¿Cómo fue el trato con la familia?

Juan Carlos Ruiz​ fue muy amigo de​ él y se contactó con su hija Morayma y le explicó cuál era el proyecto: que estábamos haciendo una obra musical de marinera y que los artistas iban a rendirle un homenaje a un icono del criollismo que nos inspira no solo a nosotros sino a todo el Perú y cuando​. La respuesta fue positiva. Morayma está feliz y emocionada que el homenaje a su padre se dé​ en este espectáculo.

Hugo Romero , campeón de marinera y director de obra de teatro 'Amor de marinera'. Foto: difusión

Has dicho que buscarás que la marinera sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO​. ¿Cuáles son los pasos ​a seguir?

Ese es uno de los objetivos más importantes y el que nos va a costar más​. Tengo entendido que no es fácil,pero estamos convencidos también de que la marinera merece ser reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Lo que le está faltando a la marinera es que sea más conocida en el mundo. ¿Por qué otros bailes internacionales son reconocidos como ​Patrimonio Cultural​ Inmaterial de la ​Humanidad?. Porque los gobiernos y, supongo​, artistas se han preocupado porque el mundo ​los conozca​. Nosotros hemos trabajado minuciosamente así como trabajan los grandes chefs peruanos para que cada detalle encaje perfectamente en un plato gourmet​. Estamos poniendo la marinera como si fuese un plato gourmet para que el mundo deguste este baile internacional impresionante, maravilloso y hermoso y se enamore de él. Una vez que logremos eso, de que el mundo conozca el baile con este espectáculo, podremos luchar juntos con los peruanos y el mismo gobierno para que la marinera sea considerada ​Patrimonio ​Cultural​ Inmaterial de la ​Humanidad.

¿Por qué el público tendría que ver está obra de teatro?

Porque es un tributo al baile nacional del Perú, un baile que ha evolucionado pero también ha perdido un poquito ​la esencia pura del mensaje bonito y hermoso que deja​, Es un espectáculo de primer nivel donde la marinera es la reina y la estrella​. Involucrado campeones de marinera​, hay un trabajo técnico y tecnológico nunca antes visto en el Perú en una obra teatral​. Una pantalla led de 108 metros cuadrados y​ luces robóticas​ al estilo Broadway​. La parte musical es fantasía​. La historia tiene romance, comedia​. Quien vaya va a quedar feliz y va a salir con ese sentimiento de orgullo de ser peruano.

EL DATO: 'Amor de marinera' se presentará este 13, 14 y 15 de octubre en el Teatro Peruano Japonés. Entradas en Joinnus.