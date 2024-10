Johanna San Miguel: No existe un lugar como el teatro

Luego de dos exitosas temporadas en Lima, Johanna San Miguel y Queca, su emblemático personaje, regresan con el unipersonal Ya siéntese, señora, pero esta vez cambia de sala. “Estoy muy feliz, este espectáculo ya ha sido llevado al Teatro Peruano Japonés y al Teatro NOS. Y ahora anunciamos la despedida en Plaza Norte, serán solo 17 funciones”, anunció.

Creada por la propia Johanna San Miguel conjuntamente con su madre, el espectáculo pone en el tapete los cambios, situaciones y presiones sociales que afrontan las mujeres cuando van avanzando en edad. “Hemos tenido público de toda edad, desde niñas de 12 años hasta señoras de 90. Finalmente, la señora de 90 años ha vivido muchas etapas y la niña las va a vivir y habla un poco de que las mujeres no la tenemos fácil. Como bien dice la obra: ‘Si haces una cosa, está mal, pero si haces la otra, también está mal’. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay un manual qué diga cómo no envejecer?, ¿cómo me debo vestir cuando cumplo 40? ¿O que diga que no debo estar sensible a menos que esté con la regla?”.

¿Cómo reacciona el público masculino que te va a ver? ¿Sientes que los intimidas?

No, no pasa eso. Cuando va un caballero siempre me pongo a pensar que ese caballero tiene una madre, hermana, esposa, hija, sobrina o nieta. No lo veo como un enemigo, lo veo como aliado porque juntos seremos más fuertes, todos venimos de una mamá, abuela y bisabuela. Lo veo de esa manera y siempre en mis espectáculos he tenido una extraordinaria recepción por parte del público masculino.



Comentaste hace poco que tu nueva meta era producir.

Sí, con DEA (la productora con la que presenta sus unipersonales) trabajo en una sociedad y esto es un inicio. Cuando salí del programa (‘Esto es guerra’) fue en parte porque quería dedicarme a esto y ya empezamos. Estamos trabajando con directores, guionistas. Estamos escribiendo obras, convocando actores porque creo que el teatro es un espacio maravilloso, un espacio donde la cuarta pared se rompe completamente, algo que en la televisión no pasa. Es todo un ritual ir al teatro, donde se aplaude el esfuerzo de la gente que se toma el tiempo de subir al micro, hacer su cola, pagar su entrada. Es todo un ritual. Es mágico. No existe un lugar como el teatro, en el teatro nació todo.

Johanna San Miguel. Foto: instagram

¿Qué historias quieres contar o presentar?

Me ha dado mucha vuelta un tema que me encanta que es la culpa, pero ahí te lo dejo… Es un tema superamplio y todos tenemos culpa de algo. Es algo que me vino a la mente. Incluso de hecho convivimos con eso, con la culpa, con el miedo. Todo eso lo puedes tocar con humor, con drama, desde un stand up. El teatro te permite mil posibilidades, y sí, creo que hay bastante que explorar.

Te vimos, o mejor dicho, te escuchamos, la otra noche en ‘Esto es guerra’. ¿Nostalgia?

(Sonríe). Justo fui a grabar a la Chola Chabuca y un amigo de la producción me dice: ‘Ven y ponte a fastidiar’. Mi cara nunca salió y solo me escuchaban, fue muy divertido. Le tengo mucho cariño y mi retiro ha sido por salir de una zona de confort y no encasillarme en un personaje porque, muchas veces, la gente piensa que uno es así y no, yo no paro en la vida peleándome por 200 puntos.

'Ya siéntese, señora', producción de DEA Teatro, estrena temporada desde el 12 de octubre y va hasta el 1 de diciembre en el teatro Plaza Norte, todos los fines de semana.