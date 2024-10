La brasileña Ana Paula Consorte ha consolidado su vida en Perú junto a Paolo Guerrero, con quien mantiene una relación sólida. Aunque su romance comenzó en Brasil, el mediático futbolista nacional decidió regresar a su país para concluir su carrera, y la modelo se mudó con él y sus hijos para apoyarlo en su nueva etapa.

La pareja tiene dos hijos en común y, aunque Consorte es muy activa en redes sociales, ha preferido mantenerse alejada de la televisión nacional. Sin embargo, el pasado viernes, la influencer brasilera hizo su debut en el programa ‘Mande quien Mande’, conducido por María Pía Copello, donde habló de varios temas que sorprendieron a los espectadores y a la misma presentadora.

Ana Paula Consorte revela el porqué no puede ejercer su profesión

Durante la entrevista con María Pía Copello, Ana Paula Consorte compartió diversos detalles sobre su vida personal y amorosa. Pero hubo un tema que llamó la atención: habló sobre lo que había estudiado y cuál era su carrera profesión. Aunque actualmente es conocida como modelo, influencer y emprendedora con su propia marca de maquillaje, reveló que estudió Derecho.

PUEDES VER:Paolo Guerrero CONMUEVE a Ana Paula Consorte con ROMÁNTICO detalle tras debut en TV peruana

Sin embargo, no logró completar la carrera por una insólita razón que dejó en shock a la presentadora de ‘Mande quien Mande’, quien la tenía cara a cara. “Yo estudié Derecho, pero me falta el trabajo de conclusión (una especie de tesis) para terminar la carrera, pero tengo que estar en Brasil, por eso que ahora no (continúo) No (me falta) nada, solo entregar el trabajo”, compartió la brasileña de 32 años.

¿Ana Paula Consorte se irá del Perú?

Ana Paula Consorte también compartió que planea regresar a su país natal, Brasil, junto a Paolo Guerrero. Una vez allí, tiene la intención de retomar sus estudios y completar su carrera en Derecho, por lo que no descarta convertirse en abogada en un futuro cercano.

“(¿Has pensado retomarlo?) Sí, cuando regresemos a Brasil voy a retomarlo, sí”, explicó muy sonriente. Además, la modelo reveló su interés en especializarse en Derecho Penal, destacando su carácter firme y decidido. “¿Qué abogada vas a ser ¿Civil, penal?, preguntó María Pía, a lo que Ana Paula respondió: “Penal me gusta”.

Ana Paula Consorte estuvo en vivo por 'MQM'. Foto: América TV.

¿Paolo Guerrero no tiene paciencia con sus hijos?

Manuella, la hija de 11 años de Ana Paula Consorte, sorprendió al hablar sobre el comportamiento de Paolo Guerrero en el ámbito familiar. La pequeña compartió si el futbolista realmente apoya a su mamá en el cuidado de sus hermanos menores, José Paolo y Paolo André.

PUEDES VER:Magaly Medina lanza curioso mensaje al ver a Ana Paula Consorte hablando de su feliz hogar con Paolo Guerrero

Sin embargo, la modelo no imaginaba que su hija, con un gesto inesperado, pondría en evidencia al ‘Depredador’ en vivo, revelando detalles que tomaron a todos por sorpresa. “Es tranquilo y pone su fútbol. (Tiene mucha paciencia con sus hijos, ¿verdad?, preguntó Pía) Sí (luego hizo un gesto que demostraría lo contrario)”, compartió la pequeña