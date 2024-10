La influencer Josetty Hurtado, hija del presentador Andrés Hurtado, ha estado en el ojo del huracán desde que su padre, conocido como Chibolín, fue detenido y acusado de diversos delitos, entre ellos lavado de activos y tráfico de influencias. En lugar de pronunciarse directamente sobre la situación legal que enfrenta su padre, Josetty sorprendió a sus seguidores con un mensaje inesperado en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, la joven resaltó su trabajo con marcas de moda y respondió de manera irónica a quienes critican su estilo de vida.

Lejos de mostrar un mensaje de apoyo hacia Andrés Hurtado tras confirmarse que seguirá en prisión preventiva durante 18 meses, Josetty prefirió centrarse en su carrera como influencer, defendiendo las colaboraciones con diversas marcas que, según ella, los medios suelen ignorar. Esta reacción generó controversia en redes sociales, donde muchos usuarios esperaban que la influencer se pronunciara sobre la delicada situación de su padre. Sin embargo, la joven optó por reafirmar su independencia profesional y su enfoque en el trabajo, a pesar del complicado momento familiar.

La extraña publicación de Josetty Hurtado

El reciente anuncio de que Andrés Hurtado permanecerá en prisión preventiva por un período de 18 meses fue un golpe para la familia del exconductor de televisión. Sin embargo, en lugar de manifestar su sentir o emitir un mensaje relacionado con la situación de su padre, Josetty Hurtado compartió un conjunto de historias en Instagram enfocadas en su carrera como influencer de moda. "4 looks de @misslola de pies a cabeza, pero sacar eso, ¿no vende, no?", fue uno de los mensajes que publicó, refiriéndose a su trabajo con marcas como Miss Lola, que aparentemente no recibió la misma cobertura mediática que sus colaboraciones con marcas de lujo.

La influencer continuó con publicaciones similares, en las que expresó su descontento ante lo que considera una falta de reconocimiento a su versatilidad profesional. "Tampoco vende que digan que me vista una stylist de pies a cabeza en Chanel", agregó, defendiendo el hecho de que su carrera no se limita a marcas de lujo y destacando la variedad de colaboraciones que ha mantenido a lo largo de los años. En un tono irónico, también mencionó a su amiga vinculada a Swarovski, resaltando las oportunidades exclusivas que ha tenido gracias a sus contactos en la industria de la moda. Estos mensajes, sin duda, sorprendieron a muchos, quienes esperaban un pronunciamiento más personal ante el contexto familiar.

Dictan 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, conocido en el ámbito del entretenimiento peruano como Chibolín. Esta decisión fue tomada tras una exhaustiva investigación, en la que Hurtado ha sido vinculado a delitos graves como lavado de activos, cohecho pasivo y tráfico de influencias. El exconductor de televisión está siendo investigado junto con otras figuras, como la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, quienes también están involucrados en el caso y enfrentan medidas restrictivas.

La resolución del tribunal se basó en la posibilidad de que Hurtado pudiera intentar huir del país o interferir con las investigaciones en curso. A pesar de los esfuerzos de su defensa por demostrar su arraigo en Perú mediante la presentación de propiedades en zonas exclusivas y su trabajo en Panamericana Televisión, el juez Juan Carlos Checkley Soria decidió que la prisión preventiva era necesaria. La noticia ha causado un gran impacto en el mundo del entretenimiento y en la opinión pública, que sigue de cerca el desarrollo del caso.

Josetty Hurtado responde a sus críticos en redes sociales

A pesar de las críticas que ha recibido por no abordar directamente la situación de su padre, Josetty Hurtado ha optado por mantenerse firme en su enfoque profesional. En los últimos días, las redes sociales han sido el escenario de diversas opiniones sobre la conducta de la influencer, quien, según algunos seguidores, parece más preocupada por sus colaboraciones comerciales que por la crisis legal que atraviesa su familia.

No obstante, Josetty ha dejado claro en varias ocasiones que su vida profesional es independiente de los problemas que enfrenten los demás miembros de su familia. En respuesta a aquellos que la critican, la joven ha utilizado su plataforma para defenderse: "Siempre fui agradecida con mis amigas", afirmó en sus historias de Instagram, haciendo referencia a las oportunidades exclusivas que ha recibido gracias a sus contactos en la industria de la moda.