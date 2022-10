Resucita tu historial crediticio: solicita tu préstamo para consolidar tus deudas

Manchar el historial crediticio que has construido con mucho esfuerzo por no haber tenido la capacidad de pagar tus deudas en la fecha establecida ya sea por una emergencia o cualquier otra eventualidad. Pero, tranquilo, una situación así no tiene por qué afectar tu score de crédito de por vida y aunque un sólido historial crediticio es fundamental para calificar a préstamos, créditos y otros productos en el sistema financiero, las entidades bancarias no son las únicas en brindar financiamiento a sus clientes y a continuación te contamos más al respecto. ¡Este halloween no dejes que tu historial crediticio caiga!

Las fintech de préstamos, entidades que ofrecen soluciones financieras de la mano de la tecnología a miles de personas y empresarios para impulsar su crecimiento a través del capital y liquidez suficiente para llevar a cabo sus proyectos personales. En ese contexto, es importante que sepas que si en la actualidad tu historial crediticio se ha visto afectado por deudas u obligaciones que no pudiste pagar, Prestamype, la fintech peruana más reconocida en el Perú, te brinda una segunda oportunidad. ¿Cómo lo hará?

Prestamype, entidad financiera registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) viene apoyando a miles de peruanos desde hace 5 años y ha logrado construir una sólida trayectoria gracias a la experiencia adquirida al brindar más de S/ 150 millones en financiamiento gracias a los productos que ha diseñado para cubrir las necesidades de personas que necesitan financiamiento para construir una vivienda, invertir en su negocio, están limitados por estar reportados como deudores en Infocorp o desean consolidar sus deudas para reintegrarse al sistema financiero al igual que tú.

Afortunadamente, Prestamype tiene el producto ideal para ti: el préstamo para consolidación de deudas con garantía hipotecaria. Te contamos más sobre este producto.

¿Qué beneficios te ofrece Prestamype?

Prestamype y su préstamo para consolidación de deudas con garantía hipotecaria te ofrece la oportunidad de acceder a un desembolso desde S/ 20 mil a S/ 1 millón, cantidad suficiente para consolidar tus deudas, cumplir tus obligaciones y mejorar tu historial crediticio. Asimismo, podrás pagar una tasa de costo efectivo anual desde 22.3% que ya incluye gastos adicionales, un cronograma de pagos hecho a tu medida y la posibilidad de acudir a ejecutivos expertos en el producto que te guiarán y resolverán tus dudas durante todo el proceso.

Para calificar al préstamo de Prestamype, el requisito principal es contar con un inmueble, ya sea una vivienda, departamento, terreno, oficina o local que esté ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa, debidamente registrado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y libre de problemas legales que interfieran en el proceso.

Sí tu propiedad cumple con las condiciones mencionadas, estás más que listo para pre-calificar a tu préstamo con garantía hipotecaria para consolidación de deudas, ingresando AQUÍ

[Publirreportaje]