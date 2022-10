¡Que tu empresa sea de temer! Haz factoring y que la liquidez nunca te falte

¿Alguna vez has llegado a fin de mes sin lograr tener la liquidez suficiente para cubrir tus gastos fijos como pago de personal, compra de insumos, servicios básicos u otros? Debes saber que no eres el único, miles de micro y pequeñas empresas enfrentan esta situación a menudo y no tienen la posibilidad de acceder a productos como préstamos o créditos en las entidades bancarias debido a la larga lista de requisitos que solicitan. Entre las más conocidas, amplio historial crediticio y altos ingresos anuales. Teniendo en cuenta que, las mypes, son micro y pequeños empresarios que están en el proceso de bancarizar su negocio estos requerimientos se hacen casi imposibles de cumplir.

Pero eso no tiene por qué desanimarte, por más increíble que parezca, existe una fuente de financiamiento no tradicional pero 100% formal que ha permitido que miles de empresarios como tú, accedan a liquidez gracias al factoring, alternativa que consiste en adelantar sus facturas por cobrar para recibir el valor de esa cuenta en efectivo y así evitar esperar plazos de 30, 60, 90 o 120 días.

¿Cómo adelantar el cobro de tus facturas con Prestamype?

Hacer factoring consiste en negociar tus facturas por cobrar con entidades financieras que actúen como intermediarios. Al realizar este proceso de la mano de Prestamype, tienes la oportunidad de adelantar tus facturas por cobrar en menos de 48 horas.

Prestamype, fintech de préstamos y entidad financiera registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) cuenta con una amplia experiencia brindando soluciones financieras gracias a su plataforma web que hace que el proceso de financiamiento y la negociación de facturas sea mucho más seguro, rápido y efectivo.

¿Qué te ofrece Prestamype?

● Adquirir financiamiento inmediato en menos de 48 horas.

● Realizar este trámite 100% online, así que, no tendrás que perder tiempo y dinero en acercarte a una agencia.

● No necesitas tener historial crediticio, pues evaluamos a tu cliente, la empresa encargada de pagar la factura.

● La tasa de adelanto de factura más competitiva del sector.

● Seguridad. Somos una empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Además, una empresa participante de CAVALI.

Para poder iniciar la negociación de tus facturas, el requisito más importante es tener una empresa RUC 10 o 20 que brinde productos y servicios a otras empresas (la empresa pagadora de la factura deberá ser RUC 20).

Ya lo sabes, financia las actividades de tu empresa haciendo factoring con Prestamype. Si tienes facturas por cobrar y deseas simular el adelanto de dichas cuentas, lo puedes hacer ingresando, AQUÍ. Es totalmente gratis e inmediato.

[Publirreportaje]