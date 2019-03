El lado femenino: rompiendo los estereotipos de género

¿Una cerveza para mujeres? La publicidad nos ha acostumbrado a repetitivas promociones de productos creando estereotipos como el de las mujeres en bikini, en la playa y con una cerveza. Los comerciales de televisión muestran a mujeres en casa, en la limpieza, crianza de los hijos, mientras que un hombre es representado manejando un auto, bebiendo alcohol, fuerte y musculoso.

Las imágenes y las ideas que se emiten con mucha frecuencia terminan siendo aceptadas por la sociedad, limitando el paso de otras opciones de desarrollo personal de cada uno. Las marcas de productos, el marketing, la publicidad y los medios de comunicación en general, deben comprender que el espacio de acción de un hombre y una mujer no es limitado.

La industria cervecera ahora apuesta por el lado femenino, sin embargo, en la publicidad y la sociedad, el consumo de alcohol tradicionalmente se muestra vinculado a los hombres, esto no significa que las mujeres no ingirieran esta sustancia.

Es hora que la publicidad represente la igualdad y no las diferencias

¿Cómo sería una cerveza para mujeres? ¿Un poco más suave y más ligera? ¿Con sabor a frutas? Quién no ha escuchado decir que a las mujeres no le gusta la cerveza o por ser mujer no puede tomar. El tiempo avanza y los pensamientos cambian. Pilsen Callao decidió hacer algo diferente por el Día de la Mujer. Descúbrelo este 8 de Marzo.

Auspiciado por: