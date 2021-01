#VersusElectoral. De ser elegidos en las elecciones 2021, Wilfredo Pedraza (Partido Nacionalista - número 1) apuesta por eliminar la inmunidad parlamentaria y restaurar la institucionalidad de la PNP. Por su parte, Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso - número 1) trabajará por una reforma en el sistema de justicia para erradicar la corrupción.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Wilfredo Pedraza del Partido Nacionalista

Tengo 30 años como abogado y a lo largo de mi carrera he ejercido actividades privadas, pero también tengo una larga carrera pública. He sido director de la Defensoría del Pueblo, presidente del Instituto Nacional Penitenciario y ministro del Interior. Todo eso me ha permitido un baraje importante, una experiencia de cómo funciona el Estado y la quiero llevar al ejercicio de la función legislativa para ejercer con responsabilidad.

Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso

Acepté la invitación de César Acuña porque advertí su preocupación por mejorar el sistema de justicia, en el cual he laborado por más de 30 años y básicamente en el Ministerio Público. Conociendo la problemática de las reformas que no habían llegado a tener los resultados propuestos, entonces decidí trabajar por obtener la anhelada justicia que el pueblo demanda.

¿Cuál será su rol frente a la COVID-19?

Wilfredo Pedraza del Partido Nacionalista

Creemos que ha habido un manejo inadecuado de la COVID-19. Nosotros vamos a tratar de ampliar las camas UCI, fortalecer el sistema de atención primaria y todo en lugares cercanos a los domicilios. También vamos a potenciar la generación de oxigeno porque es inconcebible que las personas mueran por falta de este recurso y eso es un indicador de una pésima gestión.

Vamos a crear un Centro de Investigaciones Médicas para que el país pueda producir sus propias vacunas y, además, para que la respuesta sea eficiente y oportuna.

Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso

No encontramos una respuesta por parte del Ejecutivo. Nosotros proponemos reinstalar las postas ambulatorias, que se haga un tratamiento focalizado y no se concentre a la población en los grandes hospitales porque se convierten en focos de contagio. Habría que establecer un equilibrio entre el problema sanitario y económico, ya que los despidos han generado que la gente salga a la calle y se contagie.

Inmunización

Wilfredo Pedraza del Partido Nacionalista

El acceder a la vacuna es un derecho fundamental. El nacionalismo va a utilizar toda la logística de instituciones que tienen la capacidad para distribuirla. Por ejemplo, no solo usar el Minsa, EsSalud, sino también a las Fuerzas Armadas, la PNP, los gobiernos regionales y las iglesias. Esto va a permitir que todo sea mucho más equitativo y llegaremos a los lugares más distantes.

Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso

La vacuna no solo debe centrarse en la que puede adquirir el Estado, sino que debe facilitarse también a los laboratorios para que sea más grande el espectro de la comunidad que se va a beneficiar con ella. El Ministerio de Salud debería de llevar las vacunas a los domicilios y así evitar que las personas se concentren en los hospitales.

#YoPrometo

Wilfredo Pedraza del Partido Nacionalista

Prometo legislar para las mayorías, que es la razón de ser del Partido Nacionalista. Me comprometo a trabajar por la seguridad del país, promoviendo normas que eviten la liberación de delincuentes, pero que también permitan una segunda oportunidad.

Además, rescataré la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú porque no es posible que se despida generales del modo que se ha hecho. Voy a promover una modificación constitucional que garantizará reglas claras de ascenso y retiro. Por último, lucharé por eliminar la inmunidad parlamentaria porque ha convertido al Congreso en una olla de grillos.

Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso

Prometo impulsar la reforma del sistema de justicia de una manera integral y propiciar la creación de una escuela judicial que capacite a los magistrados. Fortalecer los órganos de control interno tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público, a fin de erradicar la corrupción.

Me comprometo a ejercer una función fiscalizadora de manera seria, de estar en contacto con la población y asegurar que sus reclamos sean atendidos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.