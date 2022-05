Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy, jueves 5 de mayo de 2022

El precio del dólar en Perú hoy, jueves 5 de mayo del 2022, inicia con una cotización de S/ 3,7703, según el portal Bloomberg. Por su parte, en el mercado paralelo el billete verde cuesta a S/3,750 la compra y S/ 3,800 la venta.

En tanto, el cierre de la jornada del miércoles 4 de mayo estuvo en S/ 3,770 soles, de acuerdo al reporte oficial emitido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los envíos manufactureros superaron los US$ 1.053 millones durante el primer bimestre de 2022, cifra 31,5% mayor a lo registrado en el mismo periodo en 2021. No obstante, los sectores textil, confecciones, metalmecánica y varios no lograron superar sus cifras máximas de años anteriores.

De otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que la recaudación correspondiente a abril de 2022 alcanzó los S/ 20.845 millones de ingresos tributarios. Dicho importe representa un incremento del 30,2% respecto a abril de 2021.