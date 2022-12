Protestas ponen en riesgo la ruta del gas de Camisea

El pasado martes 13 de diciembre, un grupo de 230 manifestantes ingresó a la Planta Compresora Kamani (Kepashiato) de TGP, empresa responsable de traer el gas natural desde Camisea. Tras ello, la planta se detuvo y el volumen transportado del recurso en todo el circuito nacional se redujo.

Horas después, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), publicó la resolución directoral 411-2022 para suspender la exportación del gas natural y, con ello, garantizar el abastecimiento interno y producción eléctrica nacional.

Fuentes de PERU LNG, empresa responsable de exportar el gas licuefactado desde Ica, confirmaron a La República que los despachos han sido suspendidos desde esa fecha, con un único embarque de casi 3 millones de pies cúbicos hacia Corea del Sur (buque Sestao Knutsen) el día 15, debido a que se encontraba retrasado desde antes de publicarse la norma.

No obstante, la empresa advirtió que el Estado deja de percibir casi US$ 2,5 millones en impuestos por cada día que la planta está cerrada. Además, señaló que, en la medida en que no se resuelva la situación, podrían complicarse los envíos a través del TLF (truck loading facility) para los camiones que salen al norte y al sur.

¿Qué significa esto? Gustavo Navarro, exdirector de la DGH, explica que PERU LNG no solo exporta gas al mundo, sino que lo recarga en camiones cisterna para abastecer al resto del país (a Lima llega por ducto). En el norte es repartido por Quavi; mientras que, en el sur, lo realiza Petroperú por encargatura.

“Aparte de la exportación, se han cortado los contratos interrumpibles de compra porque hay algunas empresas que firman contratos para recibir el gas solo cuando hay disponibilidad. Luego, se ha establecido un prorrateo para los generadores eléctricos porque no alcanza gas para todos”, sostiene.

En efecto, la resolución ha provocado que la capacidad de transporte de TGP se reduzca de 1.540 a 1.275 MMPCD. Esa diferencia corresponde a los envíos a España y Corea, destinos principales por estos días.

Toma. Existe el riesgo de que el país se quede sin energía. Foto: difusión

No subirá la electricidad

Navarro descarta apagones o un incremento de los recibos de luz en enero. En el Perú, el 34% de la producción eléctrica proviene del gas natural, por lo que un recorte del suministro puede afectar a las generadoras.

Sin embargo, cuando esto ocurre, se usa la “reserva fría”, dos grandes centrales que funcionan con diésel en Ilo y Mollendo para cubrir el déficit en el mercado interno. Si bien esta forma de producir electricidad es casi ocho veces más cara, de momento no existe un riesgo real para que el COES determine el cambio de matriz.

PUEDES VER: Perú pudo haberse quedado sin energía eléctrica y sin gas

“De por sí, ya habían hidroeléctricas arrancando con gas debido a que la sequía les dio menos flujo para la generación. Incluso la reserva fría ha estado operando en horas pico, es decir, cuando se encienden todos los focos”, expresa.

Esta versión es corroborada por TGP. La empresa reconoce que la convulsión social ha coincidido con un retraso en el ciclo de lluvias, pero asegura estar realizando todos los esfuerzos para minimizar el impacto en el abastecimiento, “manteniendo la prioridad de atención al mercado local”.

“Las entregas de gas al sector eléctrico se vienen atendiendo completamente. Sí es cierto que existe el riesgo de que se afecte, pero no es algo que esté pasando en este momento”, refiere para La República.

PUEDES VER: Perú solicitará asistencia técnica de Colombia para la masificación del gas

Navarro concluye que, de cualquier manera, estas posibles alzas afectarían, básicamente, la tarifa industrial, y no necesariamente la doméstica, que tiene fórmulas distintas.

“Las centrales al sur de Lima, que funcionan casi todas con gas natural, no tienen mayores problemas y están operando hoy de manera normal”, sentencia el especialista.

SPH advierte que violentistas apuntan a la toma de Camisea

Hasta ahora, la toma de Kamani ha sido pacífica. Sin embargo, la tregua en la selva culminó el lunes y se ha convocado para este martes 20 y miércoles 21 una movilización en todos los distritos del Vraem.

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), advierte que la ocupación de más estaciones podría paralizar completamente el sistema de distribución y dejar al país sin su principal fuente de energía.

Los manifestantes también han tratado de bloquear plantas compresoras y de bombeo que trasladan el gas hasta la costa: los accesos a la Base Kiteni; las plantas de bombeo Ps2, Ps3, Ps4; y la planta de Chiquintirca (todas de TGP). No obstante, no lo lograron.