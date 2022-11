Grupo Gloria buscaría comprar Soprole, compañía líder en el sector lácteo de Chile

El Grupo Gloria buscaría comprar Soprole, la marca líder en el sector lácteo de Chile. Según el diario local El Financiero, la firma peruana competirá con postores de China, Francia y Canadá por conseguir la mayoría de activos de la empresa fundada en 1949 y administrada actualmente por la multinacional Fonterra.

De acuerdo con información del medio chileno, Soprole sumaba activos por unos US$ 527 millones hacia junio de este año. En su portafolio comercial ofrece productos a base de leche (tarros y cajas), yogurt, manjares y últimamente postres. En septiembre de 2021, la neozelandesa Fonterra anunció que vendería la compañía de lácteos.

El proceso de venta de Soprole podría durar dos años desde que inició. El valor de la emblemática empresa chilena está cotizada en unos US$ 1.000 millones. El Grupo Gloria evitó dar declaraciones sobre su posible interés de compra. “Leche Gloria S.A. ni sus ejecutivos realizan comentarios sobre especulaciones en el mercado local e internacional” , señaló un vocero a El Financiero.

Las otras compañías que pugnarían por conseguir las acciones de Soprole serían la francesa Lactalis, la canadiense Saputo y una compañía china cuyo nombre no se pudo confirmar. El medio chileno también indicó que compañías de su propio país se interesaron en la venta de Soprole, pero habrían desistido ante las dudas por trabas en la transacción por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Un estudio de la consultora neozelandesa Forsyth Barr Investment indicó que el desempeño de Fonterra en Chile mejoró, ya que lograron una ganancia anual antes de impuestos de US$ 92 millones en 2021. Esto representa más del doble de los US$ 42 millones obtenidos en 2020. De acuerdo con este análisis recogido por el medio chileno Mundo Agropecuario, Soprole está valorizada en US$ 840 millones.

¿De cuánto fueron las ventas de Leche Gloria en el 2021?

Según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las ventas de Leche Gloria S.A. durante el 2021 alcanzaron los S/ 3.771,4 millones, lo que sería un 4,2% superior a los ingresos que obtuvieron en el 2020. Este incremento se debió principalmente a la venta de la leche evaporada, que subió en un 3,0%. Esto representa un ingreso de S/ 2.193,8 millones.

Asimismo, la leche lista para beber subió en 12,3%, por lo que consiguió ganancias de S/ 314,4 millones en el 2021. Por su parte, la venta de queso creció en 17,5% (S/ 106 millones). Otros productos, como los insumos agropecuarios, subieron el 11,8%.