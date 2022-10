Feriado 31 de octubre y 1 de noviembre: ¿quiénes deben trabajar y cuánto deben pagarles?

Este lunes 31 de octubre ha sido declarado, mediante el Decreto Supremo 033-2022-PCM, como día no laborable. Asimismo, el martes 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y, tal como establece el Decreto Legislativo 713, es feriado nacional.

Si bien muchos peruanos están aprovechando las ofertas y planeando viajar por el feriado largo, es importante tener en cuenta que ambas fechas tienen diferentes consideraciones para el sector público y privado. A continuación te contamos qué debes tomar en cuenta si te toca trabajar alguno de estos días y cuánto te corresponde de remuneración.

¿Quiénes descansan este 31 de octubre, día no laborable?

En primer lugar, los días no laborables se establecen en base a la coyuntura y suelen tener como objetivo ser un puente con un feriado con el fin de formar un fin de semana largo. Cabe señalar que, solamente se aplica de forma obligatoria para el sector público . En el privado va depender del acuerdo previo que se tenga entre el trabajador y el empleador. Además, las horas no trabajadas deben ser compensadas y si la persona decide laborar en esta fecha no le corresponde ningún pago adicional.

“En los días ‘no laborables’, si el trabajador no presta servicios, el empleador debe pagarle la contraprestación correspondiente, debiendo el trabajador recuperar las horas dejadas de laborar, o de común acuerdo con el empleador, fijar una fórmula de compensación”, señaló Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De esta forma, si descansas este lunes 31 de octubre y eres del sector privado o público deberás devolver el tiempo que no laboraste. En caso trabajes en esta fecha, no te corresponde ningún monto extra.

“Si deciden acogerse y disponer que no se trabaje ese día, deberán definir también la forma de recuperar las horas dejadas de laborar; por ejemplo, haciendo horas extras en los días subsiguientes o bajo alguna otra fórmula de recuperación”, agregó Gálvez.

¿Cuánto me corresponde de pago si trabajo este feriado 1 de noviembre?

A diferencia de los días no laborables, el descanso en los feriados aplica de forma obligatorio tanto para el sector público como para el privado . Asimismo, las horas no trabajadas no deben ser devueltas y si se labora en esta fecha, el empleado deberá recibir una remuneración adicional o un descanso sustitutorio.

De esta forma, si trabajas este martes 1 de noviembre y perteneces al sector público o al privado te corresponde la remuneración correspondiente a la labor efectuada ese día, por el día feriado y un monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria (sobretasa), lo que equivale a un triple pago. Esto siempre y cuando no se acuerde con el empleador tener un día de descanso sustitutorio.

¿Cómo calcular cuánto me tocará cobrar si trabajo este martes 1 de noviembre?

Te explicamos cómo calcular lo que te corresponde de pago si laboras en un feriado nacional como el de este martes 1 de noviembre. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) lo informa mediante un ejemplo.

En este caso, si un trabajador gana S/ 3.000 mensuales, su remuneración diaria será de S/ 100 (3.000/30).De esta forma, si trabajas el 1 de noviembre, sin descanso sustitutorio, su pago deberá considerar la suma de los tres montos antes mencionados:

Por día feriado que ya está considerado en su remuneración mensual equivale a S/ 100

Por la labor efectuada ese día, el monto correspondiente es S/ 100

Por sobretasa del 100% de la remuneración diaria es S/ 100

Finalmente, el trabajador percibirá en el mes S/ 3.200 en total. Esto, tras agregarse los S/ 200 correspondientes por trabajar en esos días.

¿Cómo se calculan las remuneraciones en los feriados?

Asimismo, Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló los aspectos que los trabajadores deben tomar en cuenta, de acuerdo a los siguientes casos, cuánto les corresponde de pago si es que laboran en los próximos feriados.