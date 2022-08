Premier Torres: “Vamos a utilizar la ley para obligar el pago de los impuestos a los deudores”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, invocó a las empresas a que hagan efectivo el pago de sus impuestos correspondientes, ya que esos recursos son necesarios para que el Estado pueda atender las diversas necesidades de la población, especialmente de los más necesitados.

“ No es posible que un empresario que debe miles de millones por impuestos no los pague ; haga el reclamo, primero ante el Tribunal Fiscal, donde hace durar el proceso tres a cinco años, habiendo terminado ahí pasa al Poder Judicial, otro tiempo de duración y, a veces pasas al Tribunal Constitucional y, al final, como ha sucedido en algunos casos, el TC le ha liberado del pago de impuestos. No está bien”, puntualizó Torres.

Ante ello, Aníbal Torres exhortó al Poder Judicial, Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional, a no dilatar los procesos relacionados a controversias tributarias, ya que se necesita más celeridad para estos casos. Asimismo, dijo que a través de una ley se obligará a que los deudores hagan el pago de impuestos.