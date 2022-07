Tasa de interés máxima por ahorros CTS sube a 7,25%

En los últimos dos meses, de las 32 entidades del sistema financiero autorizados a captar los ahorros de la compensación por tiempo de servicios (CTS), 8 subieron su tasa de interés, principalmente las microfinancieras.

De esta manera, la nueva tasa de interés máxima se ubica en 7,25%, cuando el mes pasado estaba en 6,9%. Siguen siendo las cajas y financieras las entidades que más pagan por estos depósitos, mientras que los principales bancos se mantienen como los que menos recompensan a sus ahorristas.

A detalle, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al cierre del 18 de julio, Caja Huancayo lidera la rentabilidad con un 7,25%. Cabe precisar que esta entidad ofrecía 5% hace dos meses.

En la lista de las diez entidades con mayor tasa de rendimiento efectivo anual (TREA), le sigue la caja rural Los Andes con 7%, mientras que la financiera Proempresa y Caja Raíz pagan 6,9%, Caja Piura y Financiera OH un 6,5%, y Financiera Qapaq y Cencosud 6% completan el ranking (ver infografía).

A contraparte, al final de la lista, figuran los cuatro principales bancos del país, que siguen siendo los que menos retorno le generan a sus ahorristas por sus depósitos CTS. Scotiabank es el de menor rentabilidad (0,3%), seguido de Interbank (1%), BCP (1%) y BBVA (1,1%). No obstante, según precisó el docente de Finanzas de la UPC Jorge Luis Ojeda, esto puede variar de acuerdo a cada cliente, y señaló que algunas de estas entidades están ofreciendo subir la tasa con el fin de retener los ahorros.

“Lo que se declara en la SBS es un dato general, a ciertos clientes los bancos les pagan tasas más altas. Por ejemplo, un banco me ofreció subir mi tasa del 2% al 4,5% si no retiro los fondos. Aunque, aun así, sigue estando por debajo del 7,25% que ofrecen algunas microfinancieras”, apuntó.

Tasas pueden subir más

Es importante subrayar que en los últimos meses hubo incremento de las tasas para depósitos porque el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó fuertemente la tasa de referencia, que en el último año pasó de 0,25% a 6%.

En ese sentido, Ojeda indicó que las entidades financieras buscan retener o captar estos ahorros, luego de que se encuentren libres de retiro hasta el 2023. Sin embargo, enfatizó que estas tasas están por debajo de la inflación 8,81%, por lo que aún hay más margen para seguir subiendo la rentabilidad.

“Un factor es que nuestro sistema financiero es muy corto y no hay mucha competencia, por eso las tasas de interés en otros países de la región son más competitivas que en Perú”, apuntó.

¿Cómo trasladar mi CTS?

Las personas pueden elegir trasladar sus ahorros CTS a la entidad financiera que más les convenga. Ojeda recordó que, mientras que el monto sea menor a S/121.900, no hay riesgo de confiar en las cajas, financieras y bancos regulados por la SBS, porque está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósitos.

Por su parte, Arturo García, docente de Finanzas de ESAN, explicó que el trámite para trasladar la CTS es muy sencillo, para ello el trabajador debe enviar una solicitud simple a su empleador indicando en qué entidad tiene sus fondos y a qué entidad desea trasladarla.

Luego, la empresa es la encargada de enviar una carta a la entidad financiera para el traslado. El trámite demora unos días y no hay límite; es decir, el trabajador puede solicitarlo las veces que quiera. “El empleador no puede negarse, está obligado a hacerlo a solicitud del trabajador. Y no hay límite de traslado, este se puede cambiar de entidad financiera cuando quiera”, enfatizó García.

Consideraciones sobre el retiro de la CTS hasta el 2023

Desde junio pasado, alrededor de 4 millones de trabajadores pueden retirar hasta el 100% de su CTS. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.

Los especialistas recomendaron no anticiparse, y mantener sus fondos en las cuentas CTS, que generalmente otorgan más rentabilidad que otro tipo de cuenta financiera.