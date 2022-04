Giofianni Peirano: “Al 2050, el Perú sería uno de los países más competitivos”

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 ya ha sido presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros y se espera su pronta aprobación. Giofianni Peirano, actual presidente del Ceplan, entidad encargada de la elaboración de este documento, nos cuenta más detalles sobre el contenido de este.

¿En qué consiste el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050?

En primer lugar, se debe precisar que este plan reemplazaría al Plan Bicentenario que tenía una vida del 2011 al 2021. Es importante destacar que se trata de un plan factible de realizar, es decir, al 2050 pasaríamos al escenario de países desarrollados, esto se ha proyectado bajo los estudios económicos desarrollados desde la década del 70 sobre el comportamiento macroeconómico del Perú y cómo se comportaría hasta el 2050.

¿Cuáles son las estimaciones del plan?

Podemos decir que al 2050, el Perú se ubicaría entre los 35 países más competitivos del mundo. Hay que resaltar que en la década del 90 el ingreso per cápita, en capacidad de poder adquisitivo, estaba en US$ 1.000 en nuestro país, hoy esta cifra alcanza los US$ 11.000. Lo que se vislumbra como meta es llegar a los US$ 30.000 per cápita al 2050.

¿Cuáles son los objetivos a nivel social?

Se encuentra la reducción de la pobreza que claramente por la pandemia ha sido afectada, es decir, hemos pasado de 29% a 35%. El objetivo es reducir la pobreza por debajo del 9%. También se espera reducir la mortalidad materno-infantil en un 33%. En cuanto al indicador Gini, pasaríamos de 0,42 a 0,33, con lo cual también podríamos tener un avance significativo de equidad e igual de todos nuestros ciudadanos.

¿También se considera el avance de términos de inversión pública en servicios básicos?

Tendríamos un acceso de 70% de la población urbana a viviendas con servicios de agua, saneamiento, electricidad y telefonía y la amplitud del servicio de internet podría estar ya alrededor del 50%.

Se espera que para el 2050 haya una mejora considerable en el acceso a los servicios básicos como el agua o la electricidad. Foto: difusión

¿Cuándo se dará la aprobación del plan?

Es muy probable que se apruebe en el Consejo de Ministros en las próximas dos semanas.

¿Qué se hace para incidir en que los gobiernos regionales tengan una mejor capacidad de gasto?

En su rectoría de planeamiento, el Ceplan necesita generar capacidades para los nuevos gobernantes. Planificación y presupuesto son sumamente importantes no solo para la ejecución sino también para el cierre de brechas. En ese sentido, hemos tenido una coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones para convocar desde junio a todos los postulantes de los 2.023 gobiernos descentralizados a una capacitación, con lo cual vamos a poder reducir la brecha de aprendizaje de nuestras nuevas autoridades.

¿Qué le parecen las medidas en materia económica que ha tomado este Gobierno?

Hay que resaltar que la política monetaria y económica es una política de Estado y el Gobierno está manejando muy bien el sistema inflacionario. Hay que recordar que en la región los sistemas inflacionarios, fruto de la pandemia, se han disparado porque ha habido políticas contracíclicas e inyección de capital, como ha sido el caso de Reactiva 1 y Reactiva 2 para no romper la cadena de valor y no desestructurar la pérdida de empresas que es lo que finalmente genera la convocatoria de trabajo y desarrollo, y la contribución fiscal que a su vez permite inversión pública.

A modo de autocrítica, ¿cuál sería la agenda pendiente del Ceplan?

Se debe recordar que el Ceplan entra en actividad en el 2008. La maduración que han hecho las distintas presidencias han logrado construir, por ejemplo, el Sistema Nacional de Planeamiento, este orden ha sido trasladado paulatinamente de los gobiernos centrales a los gobiernos regionales. Nos corresponde ahora llevarlo a la modernización, en el sentido digital. Por eso es que estamos proponiendo generar tableros de control, esta herramienta abrevia información y, por lo tanto, el tiempo en la toma de decisiones, lo que va a permitir que los funcionarios tengan una gestión estratégica y operativa.