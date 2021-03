Perú alcanzaría producción récord de cobre

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) estimó que el Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, alcanzaría este año una producción récord de 2,5 millones de toneladas del metal. Al cierre del 2020, la producción fue de 2 millones 149.246 toneladas métricas.

“Creemos que vamos a llegar a esta producción principalmente porque Mina Justa debe empezar a producir entre abril y mayo con un poco más de fuerza, lo que va a compensar los problemas que todavía subsisten en esta segunda ola en la producción de cobre”, explicó Jaime Gálvez, titular del Minem.

Hacia el 2023 se espera que el país produzca 3 millones de toneladas de cobre , las que van a seguir vigentes hasta el 2025.

“Salvo que –gracias a esta coyuntura de precios– se active este año otro proyecto grande que de momento no lo tenemos mapeado como activo y va a depender de la estabilidad política en el país”, puntualizó Gálvez.

Para este año, las inversiones mineras se estiman en US$ 5.200 millones, concentradas en inversión de sostenimiento de mina por un monto entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones. A ello se le sumarían los proyectos en construcción. “Sobre todo Quellaveco va a aportar más de US$ 1.000 millones”, apuntó Gálvez. En tanto, en mayo se prevé la activación de la ampliación de Toromocho, la segunda etapa.

El Minem actualizó la cartera de proyectos de exploración minera compuesta por un total de 60 proyectos que suman una inversión de US$ 506 millones en 16 regiones del país.

