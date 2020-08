Lo que plantean las AFP para la reforma de pensiones

En los últimos meses, en que las personas se han quedado sin empleo o han visto recortados sus ingresos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo autorizaron el retiro de los fondos de las AFP (S/ 2.000 y 25% de los aportes). Esto con el fin de darle liquidez inmediata a los afiliados.

Ahora el Congreso viene impulsando el retiro del 100% de los fondos como medida extraordinaria, dada la continuidad del estado de emergencia ante la Covid-19.

Asimismo, ya estando en la palestra el tema previsional, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen para que las AFP devuelvan el 50% de las comisiones que cobran en los años en que la rentabilidad de los fondos sean menores al de la inflación.

Al respecto, las administradoras privadas proponen una comisión por desempeño; es decir, que una parte de lo que cobran dependerá de la rentabilidad generada.

A la par de estas iniciativas legislativas, la Comisión Multipartidaria viene trabajando en el proyecto para la reforma del sistema de pensiones, en la que ha invitado a diversos actores del sector previsional, así como a entidades públicas y multilaterales especializadas en el tema.

Y es que los principales puntos de quiebre y descontento de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) son las altas comisiones que cobran las AFP y las bajas pensiones al momento de jubilarse.

Estas son las propuestas de las cuatro AFP de cara a la reforma, las cuales coinciden con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la SBS y el BCRP en crear un sistema integral, multipilar y con pensión mínima.

Proyectos de ley deben ir en línea con el fin de la reforma

Aldo Ferrini, AFP Integra

Todos los proyectos de ley sobre el sistema de pensiones deberían ir consolidados a la comisión de reforma y que tengan como objetivo tener mejores pensiones para más peruanos. Cualquier proyecto planteado para el retiro de fondos desvirtúa el objetivo previsional para la edad de jubilación, pero también le hace un daño al objetivo de la comisión.

Hay que buscar restaurar el fin del sistema previsional que es brindar una pensión.

No pueden asegurar o crear un sistema de pensiones si en el camino puedes retirar tu plata. Por ejemplo, la mayoría opta por el retiro del 95,5% y la jubilación anticipada a los 55 años. Estos generan distorsión de cara a los montos de pensiones. Antes de eso, la pensión promedio era de S/ 1.200. Para obtener una pensión de S/ 1.000 necesitas tener ahorrado S/ 200.000.

La Comisión de reforma está recopilando muy buena data y hay una gran coincidencia de diferencia en la propuesta de un sistema multipilar, una pensión universal mínima y más obligatoriedad.

Hay una columna vertebral con mucha coincidencia y, por esa ruta, para el primer trimestre del próximo año ya debería haber un documento muy sólido y firme con una aprobación social importante para poder ponerlo en papel y empezar a implementar.

Pensiones ligadas a mejorar la formalidad laboral

Ignacio Aramburú, Profuturo AFP

Es muy importante atacar el tema de la informalidad laboral porque el diseño del sistema está hecho para alguien que aporta frecuentemente.

Es decir, si eres una persona que empieza a trabajar a los 20 años y durante toda tu vida laboral vas a ser trabajador dependiente en planilla, que aportas todos los meses a tu fondo de pensiones, al retirarte, vas a tener una buena pensión con una tasa de reemplazo adecuada.

El problema es que la gran mayoría de trabajadores en el país no tienen ese perfil. Partimos de que el 70% de la economía es informal, hay muchos trabajadores independientes que no aportan para sus pensiones. Y una porción muy grande migra entre el sistema formal y el informal.

Para una reforma, hay que mirar cómo hacemos un sistema más inclusivo, cómo incluimos a más afiliados por más tiempo y que terminen su etapa laboral con un fondo más grande que garantice una mejor pensión.

Siempre hay casos que no llegan a ahorrar para una pensión digna, por eso una de las propuestas es que todos los afiliados tengan por lo menos la garantía de recibir una pensión mínima.

Hay espacio para que las comisiones de las AFP sigan bajando, pero esto va a depender de que el sistema siga creciendo y que haya estabilidad regulatoria.

Asegurarle a las personas que tendrán una pensión

Mariano Álvarez, AFP Habitat

La propuesta es que haya atención para todos los peruanos. Hay muchos en situación de pobreza que no van a poder cotizar. Para esas personas debe haber un sistema de pensión solidaria, como Pensión 65, pero más extendido para captar realmente a todos los ancianos que están en pobreza.

El esquema con pensión mínima garantizada, más la Pensión 65, es mucho más barato para el Estado que mantener el sistema de reparto.

Para las otras personas que sí podemos cotizar, lo que planteamos es ponerles un incentivo, porque muchas veces la gente dice que no cotiza porque no sabe si llegará a una pensión. Hay que establecer los parámetros para que llegar a una pensión mínima sea un incentivo a aportar y no un desincentivo. Hay que ver dónde cortas para que realmente esto funcione y se cotice más. Queremos incentivar el aporte, pero creemos que se incentiva si las personas saben que van a llegar a una pensión.

Las comisiones en las AFP son altas porque es muy difícil bajar precios cuando te mueven las reglas del juego todos los días. Lo primero que necesitamos para una baja de comisiones es estabilidad, por eso es bueno que el Congreso trabaje en una reforma a largo plazo que dé sostenibilidad al sistema.

Sistema multipilar y agilizar las cobranzas a entidades

José Larrabure, Prima AFP

La propuesta es un sistema único con tres pilares: el solidario para personas en situación de pobreza que no han podido cotizar; el contributivo obligatorio con cuentas individuales pero asegurando una pensión mínima, esto con ayuda del Estado para quienes no pudieron completar sus aportes; y el pilar voluntario para que las personas coticen bajo otros mecanismos aparte de los sueldos. Para eso hemos dado la idea de cómo fomentar el ahorro voluntario y estamos abiertos a que se levanten barreras para una mayor competencia.

También hay otras iniciativas sobre la cobranza, hay una gran deuda tanto de entidades públicas como privadas hacia sus trabajadores y ese es otro problema del sistema. Esto significa plata sin rentabilizar. Se debe empoderar a la Sunat o la AFP.

Hoy es legalmente complicado por los procesos largos. El Repro buscaba dar facilidades para que las entidades deudoras se pongan al día. En algo ha ayudado, pero no es suficiente.

También está la educación previsional para que las personas puedan entender bien la importancia del ahorro previsional, las inversiones y la volatilidad de los fondos. Además de mejorar la transparencia de la información y claridad a los afiliados.

