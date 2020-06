Conglomerados y centros comerciales atenderían desde esta semana

Por Carlos Sarmiento y Christian Silva

Para el jueves 18 de junio, los centros comerciales y los conglomerados volverían a abrir sus puertas para la atención al público, estimó la titular del Ministerio de la Producción (Produce), Rocío Barrios.

El funcionamiento de los conglomerados ya estaba permitido desde el último lunes, autorizados por el sector, pero solo para la operación. Es decir, a puertas cerradas. La venta de los productos, como se establecía, era de forma online o delivery.

Ese mismo día, el presidente Martín Vizcarra señaló que se tenían “que reiniciar las actividades de los centros comerciales, de estos grandes conglomerados”, y que se aprobaría hoy en Consejo de Ministros mediante decreto supremo. “Hay que ultimar detalles para que el protocolo se cumpla”, añadió.

“Vamos a discutir el DS que admite adicionar a este inicio de actividades la venta directa. (...) Y se permita la asistencia al público para poder asistir a los centros comerciales o conglomerados para hacer venta directa”, expresó Barrios a RPP.

El único requisito que necesitarán, explicó, es la presentación del protocolo de emergencia registrado en el Sistema Integrado para la COVID-19 (SISCOVID) para el reinicio.

Sobre la apertura

La medida ha recibido el apoyo de los centros comerciales, aunque están a la espera de que se apruebe el DS, así lo señaló a La República Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) y gerente general del Jockey Plaza.

Añadió que los centros comerciales vienen operando, pero solo los locales cuyas actividades son esenciales, como los supermercados, farmacias y bancos.

Según este gremio empresarial, son 180.000 trabajadores que operaban en los centros comerciales, pero la fuerza laboral se redujo a 27.000 con la aplicación del estado de emergencia para contener los contagios de la COVID-19. Asimismo, son aproximadamente 8.500 locales comprendidos.

Durante este periodo de confinamiento, los centros comerciales perdieron S/ 8.000 millones, sostuvo Calle.

Las medidas que vienen implementando −para el reinicio− en estos malls son la reducción del aforo, así como en sus patios de comida y en estacionamientos. Al ingreso del lugar, se medirá la temperatura y se habilitarán lavatorios para la limpieza y desinfección de manos. Cada consumidor deberá usar la mascarilla. También se usará señalética para el distanciamiento.

“Los centros comerciales van a controlar el aforo en tiempo real”, añadió Calle.

Julio Pavletich, director de operaciones del Real Plaza −con 21 centros en todo país−, se mostró a favor de la propuesta mencionada por Barrios.

Explicó que con la ACCEP se envió el protocolo de emergencia el 7 de abril para su evaluación. “Estamos listos para la reapertura”, señaló a este medio, aunque están a la espera de que el DS detalle los negocios que podrán operar.

Por su parte Martín Romero, gerente comercial de Mallplaza, estimó que en sus centros comerciales retornarían unas 200 tiendas. "Contribuimos a la reactivación económica y generación de empleo, expresó a este diario.

Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de ACCEP, señaló en ATV que uno de los aspectos positivos es que “va a evitar que la gente se vaya a La Victoria, que es el gran siniestrado. El comercio se va a repartir y reabrir a otros lados, lo que ayudará a desaglomerar”. Otra consecuencia era la recaudación de impuestos.

Hablan los conglomerados

Desde los conglomerados de La Victoria, Edward Raymundo Guzmán, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegam), sostuvo “que Neuhaus representa a los malls, pero no a Gamarra. Él no conoce la realidad del emporio. En estos tiempos todos tenemos que sumar, no generar divisiones”.

En tanto, Maribel Gutiérrez, presidenta de Polvos Azules, señaló que no se debe tener una visión centralista. “No solo se trata de Miraflores, San Isidro, Surco, también de todos los distritos de Lima, cada uno tiene un centro comercial con un público. La aglomeración no la provocamos los formales, sino los informales”, expresó.

En relación con la atención al público vía venta directa, los representantes de los conglomerados saludaron la medida, ya que la mayoría de sus clientes no compran por internet, sino de forma presencial, debido a que estos en su mayoría se encuentran en los sectores C, D y E. Asimismo, destacaron que se cumplan los protocolos de bioseguridad.

Sobre los protocolos, mencionaron que el aforo será reducido al 50%. Se tomará la temperatura a todo aquel que ingrese a las galerías, y el ingreso y la salida serán por puertas diferentes. Se les hará pruebas rápidas a los comerciantes, solo uno atenderá por tienda. Se respetará el distanciamiento de dos metros y se aplicará la desinfección correspondiente.

En ese sentido, Raymundo comentó que el 30% de las microempresas están quebradas en Gamarra, y por ello se mostró a favor de la reapertura al público, para que estas puedan recuperarse. Sin embargo, señaló que habrá dificultades porque la Municipalidad de La Victoria solicita una prueba COVID-19 negativa para ingresar, tanto a comerciantes como a clientes.

Por su parte, Gutiérrez señaló que en 90 días del periodo de emergencia, los comerciantes de Polvos Azules estaban muy golpeados, ya que aparte tenían la preocupación de pagar sus deudas bancarias. Asimismo, destacó que en el caso de su conglomerado todas las tiendas trabajarán, pero con atención a un metro de distancia, y cada puesto tendrá una malla que los proteja.

A Román Nazario, dirigente de los comerciantes formales de Mesa Redonda, el anuncio del Ejecutivo le resultó sorpresivo, demasiado rápido e inviable. “Ha habido un cambio de timón radical, si hace unos días recién estábamos implementando la atención a puerta cerrada y la venta electrónica”, expresó.

Nazario esperará que se aclaren las normas porque hay mucha confusión, no solo entre comerciantes sino en el público. Apuntó que se debe coordinar mejor entre las municipalidades y que el proceso de reinicio debe ser progresivo.

En Las Malvinas saludan la medida, pero señalan que deben ser cautos porque la curva de infección no ha descendido. Ellos esperan que esta reapertura no provoque una segunda ola de contagios. “Se deben cumplir los protocolos estrictamente, o las galerías serían focos infecciosos”, afirma César Vásquez, secretario de Imagen Institucional del Frente Empresarial del conglomerado.

No es el 100% de negocios

Los negocios que volverían a operar en los malls serían los de venta de ropa, accesorios, calzados, servicios y algunos restaurantes que atienden vía delivery, señaló Calle. En espera quedan los juegos infantiles y cines.

Sobre el comercio digital, Pavletich sostuvo que es un canal “adicional”, pero que no reemplaza las ventas tradicionales. Romero añadió que tanto el comercio digital como el físico “son complementarios”.

Las cifras

30 mil millones de soles ganan los centros comerciales al año en ventas, según José Calle.

3 % del PBI representan los centros comerciales, según la ACCEP.

8 mil millones de soles han perdido los malls durante el estado de emergencia.

Adelantarán actividades económicas de la fase 3

Se adelantarán algunas actividades económicas de la tercera etapa. Estas estarían incluyéndose en la segunda etapa, expresó Rocío Barrios, titular del Ministerio de la Producción (Produce), durante su exposición del informe de su sector en la Comisión de Trabajo del Congreso.

Este adelanto, —que dinamizará la economía— según Barrios, se coordinará con los sectores productivos ya autorizados para que estos determinen cuáles podrían anticiparse a julio, con el fin de emitir las resoluciones ministeriales esta semana.

Asimismo, recalcó que mañana, durante Consejo de Ministros, aprobarán el decreto supremo para el reinicio de los centros comerciales y conglomerados mediante venta directa.

Reacciones

Rocío Barrios, titular de Produce

“Lo que anunció el presidente Martín Vizcarra es que se ha decidido discutir el decreto supremo que admite adicionar la venta directa a este inicio de actividades en conglomerados y centros comerciales”.

Juan José Calle, director ACCEP

“Hay categorías (negocios) que van a demorar para reiniciar sus operaciones. Son aquellas que tienen que ver con juegos infantiles o cines, que entrarán en una fase posterior”.

reapertura centros comerciales

