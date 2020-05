Tania Zúñiga Fernández: “Reactivar la economía para que las concentraciones se reduzcan”

La asesora principal del Grupo de Trabajo formado en el anterior Congreso, que elaboró el texto que hoy se encuentra publicado en el DU 013-2019, del Control Previo de Concentraciones Empresariales, comparte su análisis sobre la importancia de una ley en un nuevo contexto para los mercados y las empresas.

¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión de la ley al 2021 considerando los cambios en el mercado?

La situación es muy seria para todas las actividades económicas, y no es transitoria, sino estructural, porque la emergencia sanitaria afecta precisamente las necesidades del consumidor, y por lo tanto, afecta la producción, la distribución, el desarrollo y crecimiento de la economía. El Estado tiene que reaccionar para tener una visión completa de la situación y usar los mecanismos de regulación adecuados. Lo que va a suceder es que se van a producir operaciones de fusiones o compras, porque no van a poder sobrevivir todas las empresas, no serán rentables bajo las nuevas condiciones. La demanda está deprimida. E incluso, después de la entrada de la vigencia de la ley, seguirán habiendo operaciones, por lo que en realidad la Autoridad de Competencia tiene que acudir a un supuesto de empresas en crisis.

Lo que se ha incluido en las modificaciones

Sí. Esta situación que es excepcional estará muy presente porque la pandemia origina cambios en el funcionamiento del mercado. Hay grupos económicos que están esperando adquirir las empresas, incluso habrá mercados oligopólicos y con eso tendremos que convivir, es parte de la crisis, no se puede evitar. Por eso se denomina excepción de empresas en crisis, las que van a entrar en bancarrota, y para las cuales la Autoridad de competencia tendrá que evaluar si la operación de compra es la única salida que tienen.

Entonces, ¿El próximo año el Indecopi autorizaría casi todas las operaciones?

Sí, pero recuerda que puede aprobar con condiciones. Pero sí podrían autorizarse todas las operaciones de fusión y eso podría durar hasta el 2022. Hace poco había una operación bastante controversial, pero por la pandemia se ha autorizado. Fue la adquisición de Amazon a Deliveroo, y este es un excelente ejemplo de lo que significa hoy en día la evaluación de las empresas en crisis.Esta operación en condiciones normales no hubiera prosperado, pero se ha flexibilizado.

¿Si no se hubiera postergado la ley, cuál sería la diferencia?

Muy poco. Pero con una ley de Control Previo, la Autoridad tendría la herramienta para analizar el funcionamiento del mercado en este tiempo, y eventualmente, condicionar alguna operación de concentración. Porque una vez que ingrese en marzo la ley, la operación tendrá que ser autorizada ya sea con muchas o pocas condiciones. Ahora las empresas podrán fusionarse, pero de hecho estas operaciones se dan porque son necesarias,por eso hay que estimular la demanda, para que entren nuevos operadores en el mercado. Si reactivan la demanda entonces tendremos al mercado funcionando y hará que las operaciones de concentraciones se reduzcan.

El gobierno ha eliminado el criterio de mercado relevante. ¿Qué significa?

Este punto es importante y marca el futuro, porque la definición del mercado relevante estaba limitado.Hoy la cultura de consumo en la era digital explica la derogatoria de ese artículo. Sin embargo, existe la necesidad de diseñar lineamientos para la definición del mercado relevante. Queda una tarea pendiente para orientar en la era digital como se reconccerá esos mercados.

¿La norma debería ser permanente?

Sí, no hay explicación para darle una vigencia de carácter temporal. Debe corregirse.

¿Algún comentario final?

La crisis del COVID-19 sí ha impactado el escenario de aplicación del decreto de urgencia. Es posible que próximamente veamos un panorama de oligopolio para lo cual no tendremos una norma vigente para poder aplicar. Y cuando lo podremos aplicar igual las operaciones se aprobarán, aunque con condiciones.Por eso es importante que se establezca en el reglamento cuáles son los criterios para que se apruebe la concentración a fin de que no se deje una situación abierta para evitar situaciones no justificadas de concentraciones. Finalmente, es importante que Indecopi deje asesorarse por agencias de competencia, UNCTAD y OCDE.