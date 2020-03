Descubre cómo se debe preparar una empresa ante la llegada del coronavirus al Perú

Luego de que el presidente Martín Vizcarra informara sobre el primer caso de coronavirus en el Perú, la propagación de la enfermedad ha colocado en alerta preventiva a las empresas frente a los posibles casos que se generen entre sus colaboradores.

Por ello, es importante que las empresas peruanas vayan preparando algún plan de prevención que favorezca con el desarrollo de las operaciones, pero que a su vez no exponga a sus colaboradores a contraer la enfermedad.

Para lograrlo, los empleadores deben trabajar para proteger la salud de sus empleados y deben mantenerlos informados.

Al respecto, Leydee Rosado, profesora del curso Selección y Gestión del Talento de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres (USMP), recomienda algunos pasos que las empresas pueden seguir según sus áreas, funciones y necesidades.

Brindar información

Es necesario que los trabajadores conozcan la naturaleza del virus, los síntomas y las medidas de prevención del coronavirus. Para eso, se debe informar a los trabajadores las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tomar medidas

Las empresas tienen que adoptar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, asegurar que se cumplan con los protocolos regulares y apropiados de limpieza.

Trabajo desde casa

Evaluar qué puestos pueden realizar su trabajo desde casa. Eso sí, se debe dar las facilidades y se debe asegurar que todas estas personas tengan todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo a distancia.

Operatividad

En esta instancia, la empresa debe evaluar varios proyectos y funciones cuya suspensión no implique efectos negativos severos. Todo lo no indispensable debe parar, en particular lo que implica desplazamientos o viajes. Y lo que no puede parar se debe realizar virtualmente.

Casos graves

El escenario más duro sería en caso de que los trabajadores se enfermen. Se debe definir un plan de apoyo a las personas y divulgarlo. Es importante que los empleados se sientan apoyados por sus empleadores durante un momento de crisis.

Ayudar a la familia

Por último, realizar una lluvia de ideas sobre cómo la empresa podía ayudar a sus empleados y sus familiares. Algunas ideas útiles serían: mantenerlos comunicados con lo último de las acciones en salud, conseguir mascarillas y ofrecer información sobre el cuidado en casa de las personas enfermas.