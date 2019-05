Guerra comercial: China advierte a Estados Unidos y dice estar preparada

La disputa comercial entre Estados Unidos y China sigue poniendo en suspenso a las demás economías mundiales, y es que según el portal Investing, el diario del Parido Comunista de China manifestó al gobierno de Donald Trump que se encuentran preparados y que están listos para dar una respuesta con las "tierras raras".

Asimismo, según información de Reuters, la prensa del país asiático ya da por hecho la respuesta y expresó la siguiente frase: "No digáis que no os lo advertimos". Con ello, China se limitaría a no exportar sus minerales raros a los Estados Unidos, algo que ya era un rumor desde ayer.

Sin duda alguna, esta posible respuesta sería un duro golpe a la industria tecnológica americana, ya que dependen en un 80% de estos minerales. Además José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, indicó que llegar a un acuerdo de ambos países está lejano aún.

Cárpatos indicó que esta guerra comercial terminará pasando factura a la economía mundial. Cabe mencionar que Trump manifestó hace unos días que su país aún no se encuentra preparado para llegar a un acuerdo.

Infografía: AFP