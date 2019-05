Apple irá a juicio por monopolio

La multinacional Apple está en serios problemas con la justicia, y es que irá a juicio por demanda antimonopolio que se inició en el 2011 y del cual podría perjudicar al modelo de negocio de la App Store.

Hace algunos años la empresa Apple había sido liberado de la demanda, si embargo ahora el escenario es más complicado ya que el desarrollador Roger Pepper y otras tres personas demandaron a la compañía fundada por Steve Jobs de “obligar” a inflar los precios de la App Store ya que no tienen competencia debido a que Apple no permite que se instale ninguna aplicación que no sea de la App Store.

Asimismo, los desarrolladores tienen que aumentar el precio de sus aplicaciones ya que la empresa les cobra el 30% de comisión por ventas, por ende para no cubrir esos gastos, incrementan el precio de sus aplicaciones.

Cabe mencionar que Apple ganó la demanda a Pepper en el 2014, pero habrá otro juicio este año debido a una apelación que presentó la parte demandante, por lo que puede significar un cambio en el modelo de negocio de la Apple Store y por ende un golpe económico a la compañía.

Según el portal Unocero, en caso la empresa tecnológica pierda la demanda deberá enfrentar multas millonarias por monopolio, además de permitir la instalación de aplicaciones que no figuren en la App Store o que la compañía baje la comisión que cobra a los desarrolladores.