Reclamarán ante PJ real propiedad del mercado Modelo

Ante la existencia de una declaratoria de fábrica inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que le da una participación a la Junta de Propietarios de 49.5% de acciones del mercado Modelo, el titular del ayuntamiento chiclayano, Marcos Gasco Arrobas, anunció que tomará acciones legales para recuperar el real porcentaje que le corresponde a la municipalidad.

“Vamos a defender legalmente el centro de abasto. No me parece justo que 36 tiendas tengan el 49% de la propiedad del mercado. Voy a echar mano a todo lo que la ley me faculta para hacer las demandas, los juicios respectivos y acudir hasta el mismo Registro Público si es que hay alguna anomalía”, expresó.

Asimismo cuestionó que pequeñas tiendas tengan ese porcentaje. “No creo que sea así y si bien así está registrado, puede ser corregible”. anotó.

Gasco Arrobas manifestó que todos los actos desarrollados en las anteriores administraciones generan muchas dudas sobre su transparencia. Es por eso que, precisó, es necesario actuar desde la vía jurídica a fin de que se haga justicia para Chiclayo.

También rechazó que la Junta de Propietarios realice construcciones en el mercado cuando existe una Ley de Expropiación. “Yo actúo como autoridad y en amparo de la ley. Si los comerciantes desarrollan dichos trabajos es su responsabilidad”, indicó.

Cuando se le consultó de lograr la inscripción de la real extensión de la propiedad que le corresponde al municipio, lo que significaría un menor justiprecio, apostaría por la Ley de Expropiación, el burgomaestre respondió que se repensaría la decisión.

“Por ahora estoy de acuerdo con la privatización, pero con la participación de los miles de comerciantes en la que todos sean propietarios de sus locales comerciales o puestos de venta”, remarcó.

Cabe indicar que la participación inicial de la Junta de Propietarios fue de 19.5% de acciones, para luego pasar a 49.5%. La Junta de Propietarios tiene a su cargo las áereas comunes y las baterías de los servicios higiénicos.

Las bases gremiales del Modelo realizarán este 30 de abril una protesta para exigir respeto a la Ley de Expropiación.

La clave

Coordinación. En otro momento de la entrevista, Marcos Gasco indicó que se prioriza el diálogo con la Fiscalía y las gerencias a fin de lograr el reordenamiento del centro de abasto, aunque reconoció que les falta logística y personal para dar cumplimiento a la sentencia por este caso.