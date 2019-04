Renta Joven: Cinco datos sobre el programa que te ayudará a pagar el alquiler de tu vivienda

A inicios del mes de abril de este año, el Congreso aprobó una ley enviada por el Ministerio de Vivienda y que beneficiará a las familias jóvenes: se trata del programa Bono Renta Joven. ¿De qué se trata?

El nuevo programa del Estado busca que las familias peruanas accedan a viviendas formales y de calidad, por lo que ayudará a financiar el alquiler de las mismas. El programa estará orientado principalmente a jóvenes. Te contamos más detalles en esta nota:

1. Vigencia del programa: Según confirmó el Ministerio de Vivienda, la reglamentación de la ley estará listo y publicado en mayo, así, se espera que desde el 1 de junio entre en vigencia el programa Bono Renta Joven.

2. ¿A quiénes beneficiará?: La ley contempla a jóvenes entre 18 a 40 años, no obstante, en la primera etapa sólo aplicará el público de 18 a 30 años. Según el ex ministro de vivienda, Carlos Bruce, en la medida que se mida el impacto del programa, se irá ampliando la edad.

3. Requisitos: Aunque todavía no ha salido la reglamentación oficial, Bruce adelantó que entre los requisitos se solicitará que la persona que postule al programa de alquiler no tenga a su nombre alguna propiedad, y tampoco debe estar postulando a otro programa de apoyo habitacional. Asimismo, se otorgará un bono por familia (mínimo de dos personas). Y los ingresos en conjunto de la familia postulante no debe superar los 2,600 soles.

4. Monto del subsidio: El Ministerio de Vivienda señaló que los bonos que se otorgará a las familias que califiquen para el subsidio será hasta 500 soles. Todo dependerá de la evalución.

5. Contribuirá al ahorro: Se debe considerar que del monto que el Programa Renta Joven asigne a la familia, un 70% se destinará al pago del alquiler, mientras que el 30% se depositará en una cuenta de ahorros del beneficiario, que se acumulará para el pago de la primera cuota de su vivienda en el programa Techo Propio o Mivivienda.

6. Tiempo del subsidio: Sólo será de un plazo máximo de 5 años.