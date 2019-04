Produce pre publica proyecto para recategorizar a productores acuícolas

El Ministerio de la Producción (Produce) pre publicó un nuevo proyecto de decreto supremo con el que busca recategorizar a los productores acuícolas peruanos mediante toneladas de producción, con la finalidad de formalizarlos y ordenarlos.

De esta forma, plantea hacer varias modificaciones al reglamento general de la Ley de Acuicultura, entre ellos, cambiar diversos artículos de Categorías productivas: En primer lugar, Acuicultura de recursos limitados (AREL) de denominará a cuya producción anual no supere los 3.5 toneladas al año.

Mientras que se denominará acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE) cuya producción anual sea mayor a 3,5 toneladas hasta los 150 toneladas. Aunque precisa que este nivel no aplica para el cultivo de macroalgas ni organismos filtradores en ambientes naturales, que se desarrollen en un área no mayor a las 100 hectáreas y que no superen una producción de 15 TN.

En tanto la acuicultura de mediana y gran empresa (AMYGE) es la que se desarrolla con fines comerciales por personas naturales o jurídicas. La producción anual de los AMYGE es mayor a los 150 toneladas anuales.

Sobre la vigencia de área de reserva de área acuática, propone que los productores, para realizar la reserva del área, emitan una carta fianza de la SBS por el valor del 12% de una 1 UIT por cada hectárea solicitada, y la cara debe tener una vigencia de 90 días.