Salvador del Solar: "La ley antielusión va"

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció hoy que el Gobierno no retrocederá en la aplicación de la norma antielusiva, pese a que el Congreso ha observado algunas modifcaciones dadas en el DL 1422, publicada en setiembre pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"La ley antielusión va, hay detalles que tengo que ver con cuidado porque acabo de asumir, y es un tema delicado, pero por supuesto que la ley va. Nuestro país se va a fortalecer contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del estado se empobrezcan. Eso debe cambiarse", sostuvo el flamante premier.

Asimismo, en entrevista en RPP, señaló que el Estado, para tener los servicios que queremos, necesita cobrar impuestos no sólo a las grandes empresas sino también ampliar su base tributaria.

"Un país con 72% de informalidad también necesita ampliar su base tributaria. Aunque la gran aguja de la recaudación no suba con buena parte del sector informal, hay un concepto de ciudadanía que cambia radicalmente y que dice que aunque sea paga un sol de año en cambio de principio de nada, porque tributo. No todo es gestión, nuestro país necesita fortalecer su contrato social, eso es un aspecto social, que tan cerca de bicentenario no se ha fortalecido", indicó.

En ese sentido, dijo que el actual Gobierno está dando señales claras que quiere hacer cambios importantes desde la justicia, la política. Por ello, indicó, el tema antielusión es fundamental así como acabar con la informalidad.

De otro lado, en respuesta al presidente de la Confiep, Roque Benavides, quien criticó su designación, Salvador de Solar señaló que "todas las críticas son válidas. Lo que nos hace entender la critica del presidente de la Confiep es que hay preocupación por la gestión, que haya un premier que no sea un gestor, no quiere decir que todo el gabinete no lo sea, no quiere decir que la economía del país no está bien manejada", sostuvo.

Más adelantó resaltó que "no todo es gestión, se debe fortalecer el contrato social con la población".