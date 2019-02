Inversión minera crecerá en US$ 1.500 millones

La inversión minera (en estudios, exploración y construcción de nuevos proyectos mineros) se incrementaría en US$ 1.500 millones este año, estimó el área de Estudios Económicos del BBVA.

Tras un 2018 en el que se bordearon los US$ 5.000 millones en inversiones para este sector, este año se superarían los US$ 6.000 millones, lo que representarán cerca del 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, sostuvo Francisco Grippa, economista jefe de BBVA Research.

Grippa calificó la inversión de "importante" y sostuvo que se trata de "un nuevo despertar de la inversión minera", en referencia al periodo 2011-2014, en el que dicha inversión alcanzó picos de US$ 9.000 millones.

"Esta inversión se está concentrando, principalmente, en el centro y sur del país y son básicamente cobre. Más del 80% de las minas son de cobre", explicó Grippa.

Refirió que el proyecto más importante es Quellaveco, que implicará una inversión total de US$ 5.300 millones; Mina Justa con una inversión total de US$ 1.600 millones; ampliación de Toromocho con US$ 1.300 millones; otros (Ver infografía).

"Este nuevo ciclo de inversión minera se apoya en dos cosas: costos de inversión y de financiamiento relativamente bajos", indicó Grippa.

Caída en producción

BBVA Research consideró que la caída en la producción minero metálica registrada en el 2018 se debió a problemas geotécnicos en Las Bambas, pero también por una menor ley en algunas minas de oro. Para el 2019, estimaron que la producción minero metálica crecerá en 4%.