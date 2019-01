Estos son los 10 mejores consejos para ahorrar dinero y gastar menos

Ahorrar dinero puede ser una tarea complicada cuando se tienen gastos, tarjetas de crédito y débito, préstamos por pagar y responsabilidades; sin embargo, es necesario contar con algo de dinero ante futuras eventualidades o para cumplir una meta.

Aumentar tus ingresos, gastar menos y ahorrar dinero es fácil si sigues estos consejos para tener una mejor economía.

Ahorrar dinero de manera responsable

Sigues estas 10 claves para ahorrar dinero y gastar menos.

1. Fija un presupuesto de ingresos, gastos fijos mensuales y un margen para emergencias.

2. Compara precios y busca ofertas. Puedes preguntarle a tus familiares y amigos sobre lugares donde vendan productos de calidad a precios bajos.

3. Compra en línea. Puedes encontrar grandes descuentos en internet.

4. Evita las compras por impulso.

5. Elabora una lista de compras y compra solo los productos que necesitas.

6. No abuses de las tarjetas de crédito o préstamos. Los intereses pueden ser más altos que el precio original de lo adquirido.

7. Reduce los gastos en casa. Desenchufa los aparatos electrónicos que no uses y no malgastes el agua.

8. Abre una cuenta de ahorros y deposita un porcentaje de tus ganancias de forma mensual.

9. Reduce tus gastos. Lleva tu almuerzo al trabajo y utiliza transporte público para movilizarte.

10. Evita los gastos hormiga (gastos frecuentes de bajo costo que a largo plazo son un gran cantidad de dinero).

Cómo aumentar tus ingresos

Hay muchas formas de obtener crecimiento en ganancias.

Conseguir un trabajo extra que no tome mucho tiempo es una buena opción. Sin embargo, también puedes emprender un negocio sin mucha inversión y con alta demanda.

Estos negocios están divididos en las siguientes categorías: internet, textos y lenguajes, trabajos a domicilio y, finalmente, trabajos generales.

Conoce qué actividades puedes realizar de acuerdo a estos rubros.

Internet

- Crear un blog o un canal de Youtube.

- Desarrollar aplicaciones móviles.

- Vender productos en línea.

Textos y lenguajes

- Dictar clases particulares de algún curso que domines.

- Redactar, revisar o traducir textos.

- Enseñar un idioma de forma presencial o en internet.

Trabajos a domicilio

- Lavar, planchar, cocinar y limpiar.

- Arreglar ropa o artefactos caseros.

- Maquillar, hacer manicure, etc.

Trabajos generales

- Cuidar y pasear mascotas.

- Vender productos por catálogo.

- Cuidar niños.

Otra alternativa para aumentar tus ingresos es ahorrando tu dinero en una cuenta bancaria a un determinado plazo para generar intereses a tu favor.

Cómo hacer para no malgastar el dinero

Sigue estas recomendaciones para ahorrar y no malgastar el dinero.

- No justifiques los gastos innecesarios.

- Antes de comprar, pregúntate: ¿realmente lo necesito?

- Haz pequeños sacrificios y pospón las compras no planeadas.

- Cuidas las cosas que ya tienes.

- Paga tus deudas antes de la fecha de vencimiento, para que puedas reinvertir con tus tarjetas de crédito y débito.

Qué puedo hacer para ahorrar dinero

Hay detalles que hacen la diferencia. Cambiar tu estilo de vida también te puede hacer ahorrar dinero.

Sigue estos consejos para empezar a ahorrar.

- Evita las actividades que te hagan gastar, ya sea ir a una cafetería por algo que tú mismo puedes hacer o cambiar de celular cada vez que aparece un nuevo modelo.

- Piensa que en el futuro necesitarás de un fondo económico para tu vejez. Esta idea te ayudará e incentivará a ahorrar dinero.

- Paga tus deudas de tarjetas de crédito a tiempo para evitar moras.

- No obtengas préstamos, que no podrás pagar, para cancelar otras deudas.

- Utiliza técnicas para ahorrar dinero.

- Mantén un presupuesto asignado semanalmente para gastos: maneja el dinero los días lunes para que lo puedas distribuir durante la semana o deposita una cantidad fija en una tarjeta de débito y realiza los pagos con ella.

- Reúnete con un grupo de amigos, analicen y comparen los gastos con sus tarjetas de crédito. Anímense a gastar en menor medida.

- Piensa en los gastos que realizas y escoge cuáles te hacen feliz o son de primera necesidad.