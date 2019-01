Condenan a Apple por plagio y le prohíben vender algunos de sus iPhones

Alemania prohibió la venta de varios modelos de iPhone en su territorio después de que Apple perdiese un proceso contra la empresa fabricante de chips, Qualcomm.

La empresa que fabrica chips demandó ante los tribunales de Munich a Apple por infracción de patentes en materia de ahorro de energía, es así como tras el proceso, la justicia falló a favor de Qualcomm y determinó que tanto Apple como sus distribuidores y terceros no podrán vender los modelos de iPhone 7, i Phone 7 Plus, i Phone 8 y iPhone 8 Plus.

Apple ha asegurado que apelará la sentencia, asimismo dijo que eliminará los modelos de sus tiendas oficiales pero que los terminales seguirán disponibles a través de revendedores y operadores de terceros, contradiciendo a lo que dice el fallo.

Sin embargo no es la primera vez que un tribunal prohíbe a Apple la venta de sus productos. China ordenó a finales del pasado año retirar de la venta varios modelos de iPhone por la infracción de otras patentes también pertenecientes a Qualcomm.