Segat implementará cien parques con riego tecnificado

Wilson Aranda Roncal

Trujillo

El gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Kenny Heredia García, anunció que tienen un proyecto para implementar con riego tecnificado a cien parques de Trujillo, lo que permitirá ahorrar costos.

“Con el tema de las áreas verdes estamos pensando que en unos 30 a 40 días poner verde toda la avenida América. Estamos escogiendo 100 parques para implementarlos con riego tecnificado. Estamos haciendo proyectos para unos convenios con la empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) y con el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) para que el agua con que se rieguen estos parques resulte más cómoda para el Segat”, expresó Heredia.

El funcionario señaló que en estos momentos se están haciendo los perfiles de los proyectos y hay que cuantificarlos. “En unos días ya tendremos más claro el costo. Pero está la idea y los técnicos tienen que revisar. Lógicamente el riego tecnificado tiene su precio, pero al final se ahorra dinero”, aseveró.

Morosidad

El titular del Segat lamentó la alta morosidad en el pago de arbitrios de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

“Yo dejé un 45% de morosidad, hoy en día dice que es de 50% a 55%. Claro, yo entiendo a la gente, si ven que el servicio es malo, si ven que no tienen áreas verdes, quién va a querer pagar. Pero invocamos a la población, a aquellas personas que toda la vida cumplieron con el pago de la contraprestación del servicio, va mi felicitación. Esos trujillanos serán nombrados en una página web como reconocimiento”, refirió Kenny Heredia.

Pero criticó al 45% que no paga sus arbitrios y perjudica a quienes están al día. “Ese 45% no permite que paguemos puntualmente a los trabajadores, que no compremos semillas, que no permite pagar el agua y un sinnúmero de compromisos como el combustible. Yo veré la manera de que paguen”, acotó.