Venezolanos abarrotan centros comerciales a dos días para la Navidad a pesar de la crisis

Un movimiento inusual se ha registrado en los centros comerciales de las principales ciudades de Venezuela.

Y es que, a pesar de la hiperinflación, que cerrará en 2.000.000% este año y en 10.000.000 % en el 2019 según las proyecciones del FMI, los ciudadanos venezolanos realizan titánicos esfuerzos para no perder la tradición y están haciendo compras de última hora a dos días para la navidad.

“No sabemos que pasará el año que viene y Maduro no nos va a quitar la poca felicidad que nos queda. Este año mi hijo no estará en casa porque se me fue al Perú, y con el dinero que me envió compraré unas cositas para medio comer el 24”, expresó Raquel González.

“Yo tengo hijos pequeños y por ellos no pierdo la alegría, con el dinero que me envían del exterior puedo hacer unas compras”, dice Mirian, acompañante de Raquel.

El flujo de personas no es tan numeroso, en comparación con otros años, pero para los comerciantes representa un alivio. “Las ventas han sido altas a pesar de la crisis”, expreso Nathalie Colmenárez, una empleada de una tienda ubicada en el centro de la ciudad de Maracaibo al medio local Noticiaaldia.com