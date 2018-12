Empresas: ¿Qué es el factoring y cómo te puede sacar de apuros financieros?

Navidad y Año nuevo son las fechas del año en que las ventas se disparan y los empresarios buscan las formas de cómo financiar sus negocios, de manera rápida, para seguir produciendo.

Pero a veces, buscar esa liquidez de dinero de forma sencilla resulta complicado por la vía de créditos financieros tradicionales (como bancos o cajas). Por ello, ha aparecido una herramienta financiera como nueva alternativa: el factoring.

El factoring es una forma de financiamiento a corto plazo al que pueden acceder las empresas, y consiste en ceder los derechos de sus facturas a otra empresa, la que se encargará luego de cobrarla y retendrá un pequeño porcentaje por la operación, a cambio del servicio.

Entre sus beneficios para el empresario, frente a los créditos comerciales convencionales, figuran la liquidez inmediata sin altos intereses ni el riesgo de endeudamiento con el sistema financiero. Además, todas las empresas proveedoras de productos y servicios pueden acceder a esta prestación.

¿Dónde se utiliza el factoring?

El factoring es ampliamente empleado en diversos países con economías en crecimiento con grandes concentraciones de negocios, como en Perú. Tan solo en 2017, los exportadores locales se financiaron con factoring internacional por alrededor de US$ 354 millones, siendo Perú el país que más usa este instrumento en la región, seguido por México y Brasil con US$ 187 millones y US$ 137 millones, respectivamente, según BanBif.

En cuanto a las características de los servicios que ofrecen las empresas líderes en factoring, comenta el CEO de Perú y Latam de SRM, Rui Matsuda, “se destacan por la agilidad e innovación en sus servicios, totalmente digitales y con amplio soporte tecnológico. Además, deben mantener un flujo dinámico y seguro en el proceso de sus operaciones, a través de firmas digitales, no solo en el mercado nacional, sino también en el de las importaciones y exportaciones”.

En tal sentido, “las operaciones de comercio exterior siempre deben ser garantizadas y ser parte de algún grupo de factoring prestigioso a nivel mundial, que brinde cobertura de riesgo crediticio en diversos países y cuente con pólizas propias de aseguradoras de créditos”, explica Matsuda, cuya firma trabaja en coordinación con Coface Global Solutions, una aseguradora de crédito con presencia global.

Dato

- En el Perú existe la Ley N° 29623, la cual promueve el financiamiento a través de la factura comercial negociable y la posibilidad de transferirla como título de valor para operaciones de factoring. Es importante mencionar que el estado reconoce los beneficios de esta herramienta financiera, ello se evidencia por las recientes modificaciones de reglamentos y decretos que apoyan esta ley, dándole fuerza y solidez.